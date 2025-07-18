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Глава Запорожской области назвал причину отключения света в части региона
Глава Запорожской области назвал причину отключения света в части региона - РИА Новости, 18.07.2025
Глава Запорожской области назвал причину отключения света в части региона
Причиной отключения света в части населенных пунктов Запорожской области стала атака украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:24:00+03:00
2025-07-18T00:24:00+03:00
2025-07-18T01:29:00+03:00
запорожская область
специальная военная операция на украине
мелитополь
энергодар
евгений балицкий
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Причиной отключения света в части населенных пунктов Запорожской области стала атака украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.Ранее он сообщил о частичном отключении электроснабжения в регионе. По его словам, без электричества остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа."Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", — написал Балицкий Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и переключением на резервные линии. Работы, по словам Балицкого, осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток.На данный момент восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.
https://ria.ru/20250718/obstrel-2029826169.html
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запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Энергодар, Евгений Балицкий
Глава Запорожской области назвал причину отключения света в части региона
Балицкий: причиной отключения света в части Запорожской области стала атака БПЛА