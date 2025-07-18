https://ria.ru/20250718/prichina-2029826629.html

Глава Запорожской области назвал причину отключения света в части региона

Глава Запорожской области назвал причину отключения света в части региона - РИА Новости, 18.07.2025

Глава Запорожской области назвал причину отключения света в части региона

Причиной отключения света в части населенных пунктов Запорожской области стала атака украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T00:24:00+03:00

2025-07-18T00:24:00+03:00

2025-07-18T01:29:00+03:00

запорожская область

специальная военная операция на украине

мелитополь

энергодар

евгений балицкий

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Причиной отключения света в части населенных пунктов Запорожской области стала атака украинских БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.Ранее он сообщил о частичном отключении электроснабжения в регионе. По его словам, без электричества остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа."Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", — написал Балицкий Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и переключением на резервные линии. Работы, по словам Балицкого, осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток.На данный момент восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию.

https://ria.ru/20250718/obstrel-2029826169.html

https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029818309.html

запорожская область

мелитополь

энергодар

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запорожская область, мелитополь, энергодар, евгений балицкий