https://ria.ru/20250718/prezident-2029836329.html

Президент Колумбии раскритиковал отправку наемников на Украину

Президент Колумбии раскритиковал отправку наемников на Украину - РИА Новости, 18.07.2025

Президент Колумбии раскритиковал отправку наемников на Украину

Президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X назвал наемничество "ограблением страны", так он ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T04:48:00+03:00

2025-07-18T04:48:00+03:00

2025-07-18T04:51:00+03:00

в мире

колумбия

украина

россия

густаво петро

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X назвал наемничество "ограблением страны", так он ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. "Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать", — написал глава государства.Петро призвал беречь жизни молодых людей, на смерти которых зарабатывают связанные с криминальными кругами владельцы охранных предприятий.Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина вербует наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.В марте в военном ведомстве рассказали, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.

https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html

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в мире, колумбия, украина, россия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе )