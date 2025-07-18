Президент Колумбии раскритиковал отправку наемников на Украину
Президент Колумбии Петро раскритиковал отправку наемников на Украину
Фото колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X назвал наемничество "ограблением страны", так он ответил на заявление посла России в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
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"Наемничество — это способ ограбления страны. Государственные деньги, вложенные в подготовку кадров для обороны Колумбии, идут на смертоносные вооруженные конфликты, в которых колумбийский народ не хочет участвовать", — написал глава государства.
Петро призвал беречь жизни молодых людей, на смерти которых зарабатывают связанные с криминальными кругами владельцы охранных предприятий.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина вербует наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что военные ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
В марте в военном ведомстве рассказали, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.