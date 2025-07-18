https://ria.ru/20250718/pozhar-2030076356.html
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар - РИА Новости, 18.07.2025
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:54:00+03:00
2025-07-18T22:54:00+03:00
2025-07-18T22:54:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного военного округа. "Предварительно, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания 1934 года постройки, находящейся на территории воинской части в Ростове-на-Дону", - сказал он. Позже пожар перекинулся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. К настоящему времени пожар локализован, жертв и пострадавших нет. Пожар тушат 55 человек и 21 единица техники. По факту возгорания командование воинской части и управление Южного военного округа проводят доследственную проверку.
https://ria.ru/20250718/mchs-2030010383.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар
В неэксплуатируемом здании в воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного военного округа.
"Предварительно, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания 1934 года постройки, находящейся на территории воинской части в Ростове-на-Дону", - сказал он.
Позже пожар перекинулся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. К настоящему времени пожар локализован, жертв и пострадавших нет.
Пожар тушат 55 человек и 21 единица техники. По факту возгорания командование воинской части и управление Южного военного округа проводят доследственную проверку.