https://ria.ru/20250718/pozhar-2030076356.html

В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар

В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар - РИА Новости, 18.07.2025

В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:54:00+03:00

2025-07-18T22:54:00+03:00

2025-07-18T22:54:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного военного округа. "Предварительно, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания 1934 года постройки, находящейся на территории воинской части в Ростове-на-Дону", - сказал он. Позже пожар перекинулся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. К настоящему времени пожар локализован, жертв и пострадавших нет. Пожар тушат 55 человек и 21 единица техники. По факту возгорания командование воинской части и управление Южного военного округа проводят доследственную проверку.

https://ria.ru/20250718/mchs-2030010383.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону