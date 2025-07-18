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В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар - РИА Новости, 18.07.2025
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22:54 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pozhar-2030076356.html
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар - РИА Новости, 18.07.2025
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:54:00+03:00
2025-07-18T22:54:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного военного округа. "Предварительно, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания 1934 года постройки, находящейся на территории воинской части в Ростове-на-Дону", - сказал он. Позже пожар перекинулся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. К настоящему времени пожар локализован, жертв и пострадавших нет. Пожар тушат 55 человек и 21 единица техники. По факту возгорания командование воинской части и управление Южного военного округа проводят доследственную проверку.
https://ria.ru/20250718/mchs-2030010383.html
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар

В неэксплуатируемом здании в воинской части в Ростове-на-Дону произошел пожар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на постройку, где произошло обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного военного округа.
"Предварительно, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении на втором этаже неэксплуатируемого кирпичного здания 1934 года постройки, находящейся на территории воинской части в Ростове-на-Дону", - сказал он.
Позже пожар перекинулся на крышу постройки. В результате произошло обрушение кровли. К настоящему времени пожар локализован, жертв и пострадавших нет.
Пожар тушат 55 человек и 21 единица техники. По факту возгорания командование воинской части и управление Южного военного округа проводят доследственную проверку.
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