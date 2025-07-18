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Пожар в коммуне Мартиг у Марселя охватил 240 гектаров - РИА Новости, 18.07.2025
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17:54 18.07.2025
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Пожар в коммуне Мартиг у Марселя охватил 240 гектаров
Пожар в коммуне Мартиг у Марселя охватил 240 гектаров - РИА Новости, 18.07.2025
Пожар в коммуне Мартиг у Марселя охватил 240 гектаров
Пожар в коммуне Мартиг к северо-западу от Марселя охватил 240 гектаров, его тушат 600 пожарных, сообщила префектура департамента Буш-дю-Рон. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:54:00+03:00
2025-07-18T17:54:00+03:00
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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Пожар в коммуне Мартиг к северо-западу от Марселя охватил 240 гектаров, его тушат 600 пожарных, сообщила префектура департамента Буш-дю-Рон. "Пожар, который начался накануне вечером в Мартиге, на данный момент сдержан. Пожар охватил 240 гектаров, пожарные борются против возобновления возгораний", - говорится в сообщении префектуры. В тушении огня приняли участие 600 пожарных и 250 единиц техники. Как сообщила глава марсельской метрополии Мартин Вассаль, пожар достиг 8 округа Марселя. Гражданам было запрещено покидать дома. Двое пожарных получили ранения. Как сообщает телеканал BFMTV, другой пожар также начался на севере Франции в департаменте Иль и Вилен в Броселиандском лесу. Там выгорело 120 гектаров растительности. Для его тушения задействовали 270 пожарных. Власти ввели ограничения на посещение леса. "Запрещается проведение любых публичных мероприятий и скопление более 50 человек на горных массивах, проход, стоянка, передвижение пешком, верхом или на велосипеде на горных массивах, а также выполнение работ, создающих искры, и использование термического оборудования", - сообщила префектура департамента Морбиан. Согласно метеорологам, пожар на севере страны на фоне жары и засухи является свидетельством глобального потепления и изменения климата. В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день после начала. В то же время, другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Пожар затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html
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марсель, франция, в мире
Марсель, Франция, В мире
Пожар в коммуне Мартиг у Марселя охватил 240 гектаров

Пожар в коммуне Мартиг у Марселя охватил 240 гектаров, его тушат 600 пожарных

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники пожарной службы во Франции
Сотрудники пожарной службы во Франции - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники пожарной службы во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Пожар в коммуне Мартиг к северо-западу от Марселя охватил 240 гектаров, его тушат 600 пожарных, сообщила префектура департамента Буш-дю-Рон.
"Пожар, который начался накануне вечером в Мартиге, на данный момент сдержан. Пожар охватил 240 гектаров, пожарные борются против возобновления возгораний", - говорится в сообщении префектуры.
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В тушении огня приняли участие 600 пожарных и 250 единиц техники. Как сообщила глава марсельской метрополии Мартин Вассаль, пожар достиг 8 округа Марселя. Гражданам было запрещено покидать дома. Двое пожарных получили ранения.
Как сообщает телеканал BFMTV, другой пожар также начался на севере Франции в департаменте Иль и Вилен в Броселиандском лесу. Там выгорело 120 гектаров растительности. Для его тушения задействовали 270 пожарных. Власти ввели ограничения на посещение леса.
"Запрещается проведение любых публичных мероприятий и скопление более 50 человек на горных массивах, проход, стоянка, передвижение пешком, верхом или на велосипеде на горных массивах, а также выполнение работ, создающих искры, и использование термического оборудования", - сообщила префектура департамента Морбиан.
Согласно метеорологам, пожар на севере страны на фоне жары и засухи является свидетельством глобального потепления и изменения климата.
В начале июля крупный лесной пожар в департаменте Од на юге Франции охватил более двух тысяч гектаров, он был локализован на третий день после начала. В то же время, другой крупный пожар на юге страны охватил более 700 гектаров и достиг Марселя, около 100 человек пострадали. Пожар затронул порядка 70 жилых домов. Рейсы в аэропорту города были приостановлены из-за густого дыма.
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