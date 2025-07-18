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Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи - РИА Новости, 18.07.2025
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11:20 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pomosch-2029884920.html
Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи
Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи - РИА Новости, 18.07.2025
Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи
Глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарных грузов общей суммой около 600 тысяч долларов пострадавшей на юге Сирии друзской... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:20:00+03:00
2025-07-18T11:20:00+03:00
в мире
сирия
израиль
эс-сувейда (мухафаза)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарных грузов общей суммой около 600 тысяч долларов пострадавшей на юге Сирии друзской общине, сообщила в пятницу пресс-служба израильского МИД. "В свете недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьёзной гуманитарной ситуации в этом районе, а также в соответствии с потребностями на местах, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарной помощи друзам в Эс-Сувейде. Пакет помощи стоимостью 2 миллиона шекелей (около 600 тысяч долларов – ред.) будет включать, помимо прочего, продуктовые наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный пакет гумпомощи дополняет предыдущий, который был направлен сирийским друзам в марте прошлого года. В прошлое воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда. В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
https://ria.ru/20250717/siriya-2029587655.html
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сирия
израиль
эс-сувейда (мухафаза)
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в мире, сирия, израиль, эс-сувейда (мухафаза)
В мире, Сирия, Израиль, Эс-Сувейда (мухафаза)
Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи

Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи на сумму 600 тыс долларов

© AP Photo / Leo CorreaДрузы на израильско-сирийской границе
Друзы на израильско-сирийской границе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Друзы на израильско-сирийской границе
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарных грузов общей суммой около 600 тысяч долларов пострадавшей на юге Сирии друзской общине, сообщила в пятницу пресс-служба израильского МИД.
"В свете недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьёзной гуманитарной ситуации в этом районе, а также в соответствии с потребностями на местах, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарной помощи друзам в Эс-Сувейде. Пакет помощи стоимостью 2 миллиона шекелей (около 600 тысяч долларов – ред.) будет включать, помимо прочего, продуктовые наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что данный пакет гумпомощи дополняет предыдущий, который был направлен сирийским друзам в марте прошлого года.
В прошлое воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.
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