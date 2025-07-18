Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи
Израиль направит друзам на юге Сирии пакет гумпомощи на сумму 600 тыс долларов
© AP Photo / Leo CorreaДрузы на израильско-сирийской границе
© AP Photo / Leo Correa
Друзы на израильско-сирийской границе
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарных грузов общей суммой около 600 тысяч долларов пострадавшей на юге Сирии друзской общине, сообщила в пятницу пресс-служба израильского МИД.
"В свете недавних нападений на друзов в Эс-Сувейде и серьёзной гуманитарной ситуации в этом районе, а также в соответствии с потребностями на местах, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился о срочной передаче гуманитарной помощи друзам в Эс-Сувейде. Пакет помощи стоимостью 2 миллиона шекелей (около 600 тысяч долларов – ред.) будет включать, помимо прочего, продуктовые наборы, медицинское оборудование, аптечки первой помощи и лекарства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный пакет гумпомощи дополняет предыдущий, который был направлен сирийским друзам в марте прошлого года.
В прошлое воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.