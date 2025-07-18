https://ria.ru/20250718/poltava-2030061297.html

В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 18.07.2025

В Полтаве прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Полтава". РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:54:00+03:00

2025-07-18T19:54:00+03:00

2025-07-18T19:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтава

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Полтава". "В Полтаве слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 19.40 мск в Киеве, ряде областей Украины и Полтавской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250718/ukraina-2030021039.html

украина

полтава

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, полтава, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины