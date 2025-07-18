Рейтинг@Mail.ru
Польша депортирует сотни граждан Грузии - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 18.07.2025 (обновлено: 18:24 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/polsha-2030033770.html
Польша депортирует сотни граждан Грузии
Польша депортирует сотни граждан Грузии - РИА Новости, 18.07.2025
Польша депортирует сотни граждан Грузии
Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их преступной деятельности, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:07:00+03:00
2025-07-18T18:24:00+03:00
в мире
грузия
польша
германия
томаш семоняк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их преступной деятельности, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после окончания "миграционного саммита" в Германии. Выступление Семоняка транслировало Польское телевидение. "У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность", - сказал журналистам министр. Радиостанция RMF FM 15 февраля сообщила, что в польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях по состоянию на 31 января содержались 2575 иностранцев из 78 стран, среди них больше всего - украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).
https://ria.ru/20250226/tusk-2001622683.html
грузия
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_399:0:3128:2047_1920x0_80_0_0_b8752e7c8560d1524a91f9061e1d631d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, польша, германия, томаш семоняк
В мире, Грузия, Польша, Германия, Томаш Семоняк
Польша депортирует сотни граждан Грузии

МВД Польши: сотни граждан Грузии будут депортированы за преступную деятельность

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их преступной деятельности, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после окончания "миграционного саммита" в Германии.
Выступление Семоняка транслировало Польское телевидение.
«
"У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность", - сказал журналистам министр.
Радиостанция RMF FM 15 февраля сообщила, что в польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях по состоянию на 31 января содержались 2575 иностранцев из 78 стран, среди них больше всего - украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Туск заявил, что в Польше задержаны "многочисленные иностранные бандиты"
26 февраля, 05:53
 
В миреГрузияПольшаГерманияТомаш Семоняк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала