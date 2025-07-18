https://ria.ru/20250718/polsha-2030033770.html

Польша депортирует сотни граждан Грузии

Польша депортирует сотни граждан Грузии - РИА Новости, 18.07.2025

Польша депортирует сотни граждан Грузии

Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их преступной деятельности, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:07:00+03:00

2025-07-18T18:07:00+03:00

2025-07-18T18:24:00+03:00

в мире

грузия

польша

германия

томаш семоняк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889907807_0:125:3128:1885_1920x0_80_0_0_e18e3307a77ffef0c194fa4373f97988.jpg

ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их преступной деятельности, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после окончания "миграционного саммита" в Германии. Выступление Семоняка транслировало Польское телевидение. "У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность", - сказал журналистам министр. Радиостанция RMF FM 15 февраля сообщила, что в польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях по состоянию на 31 января содержались 2575 иностранцев из 78 стран, среди них больше всего - украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).

https://ria.ru/20250226/tusk-2001622683.html

грузия

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, польша, германия, томаш семоняк