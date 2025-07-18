https://ria.ru/20250718/polsha-2030033770.html
Польша депортирует сотни граждан Грузии
Польша депортирует сотни граждан Грузии - РИА Новости, 18.07.2025
Польша депортирует сотни граждан Грузии
Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их преступной деятельности, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:07:00+03:00
2025-07-18T18:07:00+03:00
2025-07-18T18:24:00+03:00
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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Сотни граждан Грузии депортируют из Польши из-за их преступной деятельности, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк после окончания "миграционного саммита" в Германии. Выступление Семоняка транслировало Польское телевидение. "У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность", - сказал журналистам министр. Радиостанция RMF FM 15 февраля сообщила, что в польских следственных изоляторах и исправительных учреждениях по состоянию на 31 января содержались 2575 иностранцев из 78 стран, среди них больше всего - украинцев (1313), грузин (305) и белорусов (140).
https://ria.ru/20250226/tusk-2001622683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, польша, германия, томаш семоняк
В мире, Грузия, Польша, Германия, Томаш Семоняк
Польша депортирует сотни граждан Грузии
МВД Польши: сотни граждан Грузии будут депортированы за преступную деятельность