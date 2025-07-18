Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос
Опрос IBRiS: 43,7% жителей Польши отрицательно оценили обороноспособность армии
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Жители Польши теряют веру в обороноспособность польской армии, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра IBRiS.
В исследовании 44,1% респондентов положительно оценили обороноспособность армии, 43,7% — отрицательно. 12,2% ответили "не знаю".
По данным газеты Rzeczpospolita, за последние несколько месяцев позитивное отношение к армии снизилось на 10 процентных пунктов. В опросах, проведенных осенью 2024 года, более половины респондентов — 54,6% — выразили уверенность в готовности польских вооруженных сил защищать страну.
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"Люди ожидали ускорения изменений в армии по сравнению с предыдущими годами, но этого не произошло", — прокомментировал результаты последнего исследования бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей.
Опрос проводился 11-12 июля на репрезентативной выборке из 1071 совершеннолетнего гражданина Польши методом телефонного интервью. Данные о погрешности не приводятся.