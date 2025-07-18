Рейтинг@Mail.ru
Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/polsha-2029948573.html
Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос
Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2025
Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос
Жители Польши теряют веру в обороноспособность польской армии, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра IBRiS. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:07:00+03:00
2025-07-18T14:07:00+03:00
в мире
польша
станислав козей
ibris
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143233/26/1432332637_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_da51cba422a3751ee9d90bd41218a7ce.jpg
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Жители Польши теряют веру в обороноспособность польской армии, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра IBRiS. В исследовании 44,1% респондентов положительно оценили обороноспособность армии, 43,7% — отрицательно. 12,2% ответили "не знаю". По данным газеты Rzeczpospolita, за последние несколько месяцев позитивное отношение к армии снизилось на 10 процентных пунктов. В опросах, проведенных осенью 2024 года, более половины респондентов — 54,6% — выразили уверенность в готовности польских вооруженных сил защищать страну. "Люди ожидали ускорения изменений в армии по сравнению с предыдущими годами, но этого не произошло", — прокомментировал результаты последнего исследования бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей. Опрос проводился 11-12 июля на репрезентативной выборке из 1071 совершеннолетнего гражданина Польши методом телефонного интервью. Данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20250708/polsha-2027806122.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143233/26/1432332637_17:0:1924:1430_1920x0_80_0_0_6462e6ef8a2d8996012ebd82aafb28b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, станислав козей, ibris
В мире, Польша, Станислав Козей, IBRiS
Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос

Опрос IBRiS: 43,7% жителей Польши отрицательно оценили обороноспособность армии

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Жители Польши теряют веру в обороноспособность польской армии, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра IBRiS.
В исследовании 44,1% респондентов положительно оценили обороноспособность армии, 43,7% — отрицательно. 12,2% ответили "не знаю".
По данным газеты Rzeczpospolita, за последние несколько месяцев позитивное отношение к армии снизилось на 10 процентных пунктов. В опросах, проведенных осенью 2024 года, более половины респондентов — 54,6% — выразили уверенность в готовности польских вооруженных сил защищать страну.
«
"Люди ожидали ускорения изменений в армии по сравнению с предыдущими годами, но этого не произошло", — прокомментировал результаты последнего исследования бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей.
Опрос проводился 11-12 июля на репрезентативной выборке из 1071 совершеннолетнего гражданина Польши методом телефонного интервью. Данные о погрешности не приводятся.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС, заявили в Росконгрессе
8 июля, 03:31
 
В миреПольшаСтанислав КозейIBRiS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала