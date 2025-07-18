https://ria.ru/20250718/polsha-2029948573.html

Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос

Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2025

Поляки теряют веру в обороноспособность армии, показал опрос

Жители Польши теряют веру в обороноспособность польской армии, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра IBRiS. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:07:00+03:00

2025-07-18T14:07:00+03:00

2025-07-18T14:07:00+03:00

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ВАРШАВА, 18 июл - РИА Новости. Жители Польши теряют веру в обороноспособность польской армии, свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра IBRiS. В исследовании 44,1% респондентов положительно оценили обороноспособность армии, 43,7% — отрицательно. 12,2% ответили "не знаю". По данным газеты Rzeczpospolita, за последние несколько месяцев позитивное отношение к армии снизилось на 10 процентных пунктов. В опросах, проведенных осенью 2024 года, более половины респондентов — 54,6% — выразили уверенность в готовности польских вооруженных сил защищать страну. "Люди ожидали ускорения изменений в армии по сравнению с предыдущими годами, но этого не произошло", — прокомментировал результаты последнего исследования бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей. Опрос проводился 11-12 июля на репрезентативной выборке из 1071 совершеннолетнего гражданина Польши методом телефонного интервью. Данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20250708/polsha-2027806122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, станислав козей, ibris