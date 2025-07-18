https://ria.ru/20250718/polsha-2029903684.html
МИД Польши выступил с призывом против России
МИД Польши выступил с призывом против России - РИА Новости, 18.07.2025
МИД Польши выступил с призывом против России
Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам не посещать Россию. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:11:00+03:00
2025-07-18T12:11:00+03:00
2025-07-18T12:11:00+03:00
радослав сикорский
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам не посещать Россию."Рекомендуем воздержаться от поездок в Россию в связи с войной на Украине и признанием Польши властями Российской Федерации враждебным государством", — говорится в сообщении ведомства.В министерстве также посоветовали полякам, пребывающим в России, покинуть ее в частном порядке, отметив, что прямое авиасообщение между странами приостановлено.Из-за сокращения дипломатического представительства в России возможности для оказания прямой консульской помощи у польских властей ограничены, добавили в МИД республики.Глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в мае заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.На прошлой неделе Россия отозвала согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде. В МИД России отметили, что этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории республики.
https://ria.ru/20250718/polsha-2029827046.html
https://ria.ru/20250717/zapad-2029778323.html
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радослав сикорский, россия, в мире, польша, украина
Радослав Сикорский, Россия, В мире, Польша, Украина
МИД Польши выступил с призывом против России
МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Россию