https://ria.ru/20250718/polsha-2029827046.html
Россия превосходит Европу в развитии дронов, заявил глава МИД Польши
Россия превосходит Европу в развитии дронов, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 18.07.2025
Россия превосходит Европу в развитии дронов, заявил глава МИД Польши
Россия превосходит страны Европейского союза в части развития боевых дронов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:48:00+03:00
2025-07-18T00:48:00+03:00
2025-07-18T00:48:00+03:00
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ВАРШАВА, 18 июл – РИА Новости. Россия превосходит страны Европейского союза в части развития боевых дронов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения. "Что меня беспокоит – это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа", - сказал Сикорский, говоря о современном опыте применения дронов на поле битвы. "Мы должны сделать выводы из этой войны". – добавил он. При этом Сикорский заявил, что польские военные будут учиться применению дронов у украинских офицеров в создаваемом в настоящее время в Польше учебно-аналитическом центре. "У меня (на родине – ред.) в Быдгоще создается так называемый JATEC - Joint Analysis, Training and Education Center. Это такое место, где мы должны получить знания от украинских офицеров, а потом внедрить эти знания в наши закупки, нашу доктрину, наши учения и так далее для того, чтобы Россия не стала для нас неожиданностью", - сказал он.
https://ria.ru/20250717/polsha-2029668335.html
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в мире, россия, польша, украина, радослав сикорский
В мире, Россия, Польша, Украина, Радослав Сикорский
Россия превосходит Европу в развитии дронов, заявил глава МИД Польши
Глава МИД Польши Сикорский: Россия превосходит Европу в развитии боевых дронов