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Полиция Берлина изъяла 11 ножей в первый день запрета на их ношение
Полиция Берлина изъяла 11 ножей в первый день запрета на их ношение - РИА Новости, 18.07.2025
Полиция Берлина изъяла 11 ножей в первый день запрета на их ношение
Полиция Берлина конфисковала 11 ножей в первый же день после вступления в силу закона о запрете ношения ножей и другого оружия в общественном транспорте,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:14:00+03:00
2025-07-18T15:14:00+03:00
2025-07-18T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Берлина конфисковала 11 ножей в первый же день после вступления в силу закона о запрете ношения ножей и другого оружия в общественном транспорте, сообщает в пятницу издание Berliner Morgenpost. Закон о запрете ношения ножей и другого оружия в общественном транспорте в Берлине вступил в силу в четверг. Городские власти стремятся сократить число нападений с применением оружия. "В первый день запрета провоза ножей и оружия во всех берлинских поездах и автобусах полиция конфисковала одиннадцать ножей в ходе 600 проверок… Владельцы должны будут заплатить штрафы за административные правонарушения", – говорится в материале. В ходе проверок были также изъяты три перцовых баллончика и наркотики, пишет газета. Полиция уполномочена проводить проверки даже при отсутствии конкретных подозрений. Такие проверки будут проводиться регулярно. Оружие и ножи могут быть конфискованы. За нарушение запрета грозит штраф до 10 тысяч евро. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей. Глава МВД Германии Александр Добриндт ранее заявил в интервью газете Berliner Morgenpost, что намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режущим оружием преступниками.
https://ria.ru/20250717/avto-2029635525.html
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в мире, берлин (город), германия, александр добриндт
В мире, Берлин (город), Германия, Александр Добриндт
Полиция Берлина изъяла 11 ножей в первый день запрета на их ношение
Berliner Morgenpost: полиция Берлина в первый день запрета конфисковала 11 ножей