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В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 18.07.2025 (обновлено: 15:55 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/pokaz-2029973335.html
В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве
В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве - РИА Новости, 18.07.2025
В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве
Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге в день рождения журналиста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:03:00+03:00
2025-07-18T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
екатеринбург
дмитрий горностаев
россия
ростислав журавлев
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге в день рождения журналиста, передает корреспондент РИА Новости. Утром родители, супруга, двое сыновей Ростислава, его друзья-военкоры, приехавшие из зоны СВО в столицу Урала, коллеги и знакомые пришли почтить память журналиста на Широкореченское кладбище, возложили на могилу цветы, вспомнили, каким он был человеком и корреспондентом. Близкие и коллеги заметили, что на памятнике Ростиславу кто-то оставил наклейку в виде белого пера. "Знаю, что на могилу ходят. Когда приезжаю в Екатеринбург, вижу, что здесь и цветы появляются, и трогательные предметы. Сегодня день рождения, и сегодня фильм про него будет, который я ещё сама не видела", – сказала присутствующим мама военкора, Людмила Журавлёва. "Для "Россия сегодня" это очень важная дата, и я благодарен Людмиле Анатольевне (маме журналиста – ред.) и Кате (его жене – ред.) за то, что мы собрались в день его рождения. Ростислав – замечательный и профессиональный военкор и, самое главное, широкой души человек. Мы смонтировали фильм про него, там очень много кадров, которые снимал он, снимали его друзья рядом с ним – их не было раньше в эфире", – отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Он подчеркнул, что Ростислав каждую минуту своей жизни старался помочь людям, а насколько он добрый человек, можно было даже заметить, монтируя кадры о нём. Уже в полдень в Доме журналистов в Екатеринбурге состоялся показ фильма о Ростиславе. Автор фильма - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято при подготовке новостей. Но есть и совсем закадровые истории: вот журналист разговаривает с пожилым мужчиной, затопившим печь в своём обстрелянном доме, или с мальчиком, игравшим в военного, у которого "там блокпост", или спасает оставленную кем-то кошку, а потом везёт к людям брошенную домашнюю собаку. "Военный романтик", "простой парень Ростик", "жадный на новости", подмечают его коллеги. Также в фильме есть фрагмент, когда Ростислав пишет текст буквально в полевых условиях, но за ноутбуком. "Работаем, нет ни воды, ни связи, а завтра будем с голубями, наверное, отправлять информацию", – шутит военкор. Заканчивается фильм ставшей теперь известной фотографией Ростика – он в поле красных маков. Как отметила Инна Танашева, талант Ростислава невозможно не заметить: "Он умел погрузить в материл, будто показывал только тебе. Создавалось ощущение полного присутствия". По ее словам, еще много кадров можно было использовать в фильме, выбрать было сложно. Фильм будет опубликован на ресурсах агентства 22 июля - в годовщину гибели Ростислава. "Тридцать шесть лет бы исполнилось. Конечно, жить ещё и жить. Мы не знаем, что было бы дальше, мы можем только додумывать. Возможно, он состоялся бы как поэт, писатель, его стали публиковать, сказал бы своё слово в литературе. Случилось, как случилось. Спасибо, что пришли... Очень близко день рождения и день смерти, я называю это памятной неделей. Грустно, но жизнь продолжается, будем жить, помнить, детей растить, работать, воевать. Надо бы победить", – добавила мама военкора. Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20250602/zhuravlev-2020447355.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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Родственники и друзья Ростислава Журавлёва на Широкореченском кладбище
Показ фильма о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге в день рождения журналиста, передает корреспондент агентства. Незадолго до этого - утром - родители, супруга, двое сыновей Ростислава, его друзья-военкоры, приехавшие из зоны СВО в столицу Урала, коллеги и знакомые пришли почтить память журналиста на Широкореченское кладбище. Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне СВО в 2023-м в Запорожской области.
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екатеринбург, дмитрий горностаев, россия, ростислав журавлев, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, риа новости
Специальная военная операция на Украине, Екатеринбург, Дмитрий Горностаев, Россия, Ростислав Журавлев, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, РИА Новости
В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве

В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре РИА Новости Журавлеве

© РИА НовостиПоказ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге
Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости
Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге в день рождения журналиста, передает корреспондент РИА Новости.
Утром родители, супруга, двое сыновей Ростислава, его друзья-военкоры, приехавшие из зоны СВО в столицу Урала, коллеги и знакомые пришли почтить память журналиста на Широкореченское кладбище, возложили на могилу цветы, вспомнили, каким он был человеком и корреспондентом.
Близкие и коллеги заметили, что на памятнике Ростиславу кто-то оставил наклейку в виде белого пера. "Знаю, что на могилу ходят. Когда приезжаю в Екатеринбург, вижу, что здесь и цветы появляются, и трогательные предметы. Сегодня день рождения, и сегодня фильм про него будет, который я ещё сама не видела", – сказала присутствующим мама военкора, Людмила Журавлёва.
"Для "Россия сегодня" это очень важная дата, и я благодарен Людмиле Анатольевне (маме журналиста – ред.) и Кате (его жене – ред.) за то, что мы собрались в день его рождения. Ростислав – замечательный и профессиональный военкор и, самое главное, широкой души человек. Мы смонтировали фильм про него, там очень много кадров, которые снимал он, снимали его друзья рядом с ним – их не было раньше в эфире", – отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
Он подчеркнул, что Ростислав каждую минуту своей жизни старался помочь людям, а насколько он добрый человек, можно было даже заметить, монтируя кадры о нём.
Уже в полдень в Доме журналистов в Екатеринбурге состоялся показ фильма о Ростиславе. Автор фильма - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято при подготовке новостей. Но есть и совсем закадровые истории: вот журналист разговаривает с пожилым мужчиной, затопившим печь в своём обстрелянном доме, или с мальчиком, игравшим в военного, у которого "там блокпост", или спасает оставленную кем-то кошку, а потом везёт к людям брошенную домашнюю собаку. "Военный романтик", "простой парень Ростик", "жадный на новости", подмечают его коллеги.
Также в фильме есть фрагмент, когда Ростислав пишет текст буквально в полевых условиях, но за ноутбуком. "Работаем, нет ни воды, ни связи, а завтра будем с голубями, наверное, отправлять информацию", – шутит военкор. Заканчивается фильм ставшей теперь известной фотографией Ростика – он в поле красных маков. Как отметила Инна Танашева, талант Ростислава невозможно не заметить: "Он умел погрузить в материл, будто показывал только тебе. Создавалось ощущение полного присутствия". По ее словам, еще много кадров можно было использовать в фильме, выбрать было сложно.
Фильм будет опубликован на ресурсах агентства 22 июля - в годовщину гибели Ростислава.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на открытии фотовыставки памяти военкора Ростислава Журавлева в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Журавлев делал осознанный выбор между долгом и любовью, заявил Киселев
2 июня, 14:02
"Тридцать шесть лет бы исполнилось. Конечно, жить ещё и жить. Мы не знаем, что было бы дальше, мы можем только додумывать. Возможно, он состоялся бы как поэт, писатель, его стали публиковать, сказал бы своё слово в литературе. Случилось, как случилось. Спасибо, что пришли... Очень близко день рождения и день смерти, я называю это памятной неделей. Грустно, но жизнь продолжается, будем жить, помнить, детей растить, работать, воевать. Надо бы победить", – добавила мама военкора.
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля 2023, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЕкатеринбургДмитрий ГорностаевРоссияРостислав ЖуравлевЗапорожская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРИА Новости
 
 
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