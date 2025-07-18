https://ria.ru/20250718/pokaz-2029973335.html

В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве

В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве - РИА Новости, 18.07.2025

В Екатеринбурге прошел показ фильма о военкоре Журавлеве

Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге в день рождения журналиста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:03:00+03:00

2025-07-18T15:03:00+03:00

2025-07-18T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

екатеринбург

дмитрий горностаев

россия

ростислав журавлев

запорожская область

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029991279_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_744cc9176aa9c577ef14dabfc2a97e80.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Показ фильма о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге в день рождения журналиста, передает корреспондент РИА Новости. Утром родители, супруга, двое сыновей Ростислава, его друзья-военкоры, приехавшие из зоны СВО в столицу Урала, коллеги и знакомые пришли почтить память журналиста на Широкореченское кладбище, возложили на могилу цветы, вспомнили, каким он был человеком и корреспондентом. Близкие и коллеги заметили, что на памятнике Ростиславу кто-то оставил наклейку в виде белого пера. "Знаю, что на могилу ходят. Когда приезжаю в Екатеринбург, вижу, что здесь и цветы появляются, и трогательные предметы. Сегодня день рождения, и сегодня фильм про него будет, который я ещё сама не видела", – сказала присутствующим мама военкора, Людмила Журавлёва. "Для "Россия сегодня" это очень важная дата, и я благодарен Людмиле Анатольевне (маме журналиста – ред.) и Кате (его жене – ред.) за то, что мы собрались в день его рождения. Ростислав – замечательный и профессиональный военкор и, самое главное, широкой души человек. Мы смонтировали фильм про него, там очень много кадров, которые снимал он, снимали его друзья рядом с ним – их не было раньше в эфире", – отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Он подчеркнул, что Ростислав каждую минуту своей жизни старался помочь людям, а насколько он добрый человек, можно было даже заметить, монтируя кадры о нём. Уже в полдень в Доме журналистов в Екатеринбурге состоялся показ фильма о Ростиславе. Автор фильма - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято при подготовке новостей. Но есть и совсем закадровые истории: вот журналист разговаривает с пожилым мужчиной, затопившим печь в своём обстрелянном доме, или с мальчиком, игравшим в военного, у которого "там блокпост", или спасает оставленную кем-то кошку, а потом везёт к людям брошенную домашнюю собаку. "Военный романтик", "простой парень Ростик", "жадный на новости", подмечают его коллеги. Также в фильме есть фрагмент, когда Ростислав пишет текст буквально в полевых условиях, но за ноутбуком. "Работаем, нет ни воды, ни связи, а завтра будем с голубями, наверное, отправлять информацию", – шутит военкор. Заканчивается фильм ставшей теперь известной фотографией Ростика – он в поле красных маков. Как отметила Инна Танашева, талант Ростислава невозможно не заметить: "Он умел погрузить в материл, будто показывал только тебе. Создавалось ощущение полного присутствия". По ее словам, еще много кадров можно было использовать в фильме, выбрать было сложно. Фильм будет опубликован на ресурсах агентства 22 июля - в годовщину гибели Ростислава. "Тридцать шесть лет бы исполнилось. Конечно, жить ещё и жить. Мы не знаем, что было бы дальше, мы можем только додумывать. Возможно, он состоялся бы как поэт, писатель, его стали публиковать, сказал бы своё слово в литературе. Случилось, как случилось. Спасибо, что пришли... Очень близко день рождения и день смерти, я называю это памятной неделей. Грустно, но жизнь продолжается, будем жить, помнить, детей растить, работать, воевать. Надо бы победить", – добавила мама военкора. Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20250602/zhuravlev-2020447355.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

екатеринбург

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Родственники и друзья Ростислава Журавлёва на Широкореченском кладбище Показ фильма о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве состоялся в Екатеринбурге в день рождения журналиста, передает корреспондент агентства. Незадолго до этого - утром - родители, супруга, двое сыновей Ростислава, его друзья-военкоры, приехавшие из зоны СВО в столицу Урала, коллеги и знакомые пришли почтить память журналиста на Широкореченское кладбище. Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне СВО в 2023-м в Запорожской области. 2025-07-18T15:03 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, дмитрий горностаев, россия, ростислав журавлев, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины, риа новости