В Москве в субботу увеличат интервалы движения на МЦД-3
Интервалы движения поездов увеличат на МЦД-3 в Москве в субботу
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСкоростной поезд "Иволга" на станции "Крюково" третьего Московского центрального диаметра
Скоростной поезд "Иволга" на станции "Крюково" третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-3 в Москве в субботу в связи с модернизацией путевой инфраструктуры на станции Люберцы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Девятнадцатого июля на МЦД-3 будут увеличены интервалы движения. Перед поездкой сверяйтесь с расписанием. В первой половине дня возможно увеличение интервала движения диаметральных поездов, следующих из Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково, до 50 минут. Сокращен режим работы последних диаметральных поездов: из Зеленограда-Крюково и Ипподрома поезда отправятся в 23.22", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Казанском направлении на участке от Раменского до Электрозаводской в период с 09.00 до 10.00 интервал между поездами в центр будет увеличен до 40 минут. У части поездов также будет изменён набор остановок, часть - не остановится на станциях Удельная, Красково, Ухтомская, Косино, Плющево и Вешняки.
"На станции Люберцы с начала движения до 10.30 возможно изменение путей отправления поездов в центр. Будьте внимательны, уточняйте информацию на табло. Изменения связаны с модернизацией путевой инфраструктуры на станции Люберцы", - добавляется в сообщении.
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