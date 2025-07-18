https://ria.ru/20250718/podzhog-2029939909.html

В Курганской области задержали подозреваемого в поджоге вагончика с людьми

В Курганской области задержали подозреваемого в поджоге вагончика с людьми - РИА Новости, 18.07.2025

В Курганской области задержали подозреваемого в поджоге вагончика с людьми

Житель Курганской области запер в вагончике сожительницу и двух мужчин, поджег его, а затем два дня скрывался в лесу, но его нашли и задержали, сообщили... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:41:00+03:00

2025-07-18T13:41:00+03:00

2025-07-18T13:41:00+03:00

происшествия

россия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Житель Курганской области запер в вагончике сожительницу и двух мужчин, поджег его, а затем два дня скрывался в лесу, но его нашли и задержали, сообщили региональные СУСК РФ и УМВД России. По данным СУСК, предварительно, после полуночи 16 июля подозреваемый из-за ревности запер в вагончике в районе 7-го километра автодороги "Рабочий посёлок Варгаши – село Лихачи" двух незнакомых мужчин и свою сожительницу, которых при попытке выбраться через окно избил монтировкой. Затем он забросил в вагончик канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. В результате два человека погибли, одному - 23-летнему молодому человеку - удалось выбраться, ему оказана медицинская помощь, и он дал подробные показания о произошедшем. Как уточняет УМВД России по региону, два дня сотрудники полиции искали скрывавшегося в лесу подозреваемого. "Место происшествия фигурант покинул на своем личном автомобиле УАЗ, который в последующем бросил в лесу в пяти километрах и до сегодняшнего дня скрывался от органов следствия. По подозрению в совершении преступления 18 июля во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД России был задержан 52-летний житель села Пичугино Курганской области", - говорится в сообщении. В настоящее время с ним работает следователь, мужчина дал признательные показания. По факту убийства двух человек и покушения на убийство третьего возбуждены уголовные дела, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250716/peterburg-2029580235.html

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происшествия, россия, курганская область