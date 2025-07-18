https://ria.ru/20250718/podpole-2029831230.html

Подполье: украинские военкоматы после ударов России размещают в школах

Подполье: украинские военкоматы после ударов России размещают в школах - РИА Новости, 18.07.2025

Подполье: украинские военкоматы после ударов России размещают в школах

Украинские ТЦК после ударов российских войск начали размещать пункты сбора в школах, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:34:00+03:00

2025-07-18T02:34:00+03:00

2025-07-18T10:17:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 18 июл — РИА Новости. Украинские ТЦК после ударов российских войск начали размещать пункты сбора в школах, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Опасающиеся новых ударов военкомы рассредоточивают подчиненные им силы по разным зданиям. Однако все перемещения мы фиксируем: в основном под работу ТЦК выделяют неработающие школы, дворцы культуры и спорта, реже — больницы", — рассказал собеседник агентства.По его словам, происходящее соответствует "лучшим традициям" украинских боевиков. "Специально делают так, чтобы после успешного поражения очередного объекта ТЦК Киев мог утверждать, что под удар попал "объект гражданской инфраструктуры", не имеющий отношения к военным", — пояснил представитель подполья. Минобороны России 7 июля заявило, что российская армия начала атаковать украинские военкоматы. По данным местных СМИ, поражены здания в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве и Запорожье.На Украине с 25 февраля 2022-го объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом сотрудники ТЦК практикуют облавы на призывников и применяют к ним насилие. На многочисленных видео в интернете они хватают граждан на улицах, часто избивают их и увозят в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028440451.html

россия

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кременчуг

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россия, киев, кременчуг, вооруженные силы украины, кривой рог, в мире