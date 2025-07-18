https://ria.ru/20250718/podozrevaemyy-2029944547.html

В Италии рассказали о подозреваемом в убийстве россиянки в Риме

В Италии рассказали о подозреваемом в убийстве россиянки в Риме - РИА Новости, 18.07.2025

В Италии рассказали о подозреваемом в убийстве россиянки в Риме

Подозреваемый в убийстве россиянки гражданин США Фрэнсис Кауфманн содержится в римской тюрьме "Ребиббия" в одиночной камере под круглосуточным наблюдением,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:59:00+03:00

2025-07-18T13:59:00+03:00

2025-07-18T13:59:00+03:00

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РИМ, 18 июл – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве россиянки гражданин США Фрэнсис Кауфманн содержится в римской тюрьме "Ребиббия" в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, заявила РИА Новости основатель организации по защите прав заключенных "Руки прочь от Каина" (Nessuno tocchi Caino), бывший депутат парламента Элизабетта Дзампарутти. По ее словам, она пообщалась с Кауфманном в ходе посещения тюрьмы, в рамках которого ее организация оценивала условия содержания заключенных. "Он остается в режиме круглосуточного наблюдения под камерами в одиночной камере. Учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и недостаток пространства в тюрьме, он не может находиться в общей зоне с другими заключенными", - заявила Дзампарутти. Она добавила, что Кауфманн находится в отделении для арестантов с расстройствами психики, где помимо его камеры находятся еще 11 помещений. Активист при этом затруднилась ответить на основополагающий вопрос корреспондента о том, связано ли содержание Кауфманна в "одиночке" с предполагаемым убийством двух человек или с его агрессивным поведением после ареста. "Он показался спокойным человеком, связно отвечал на вопросы. Он заявил, что с ним обращаются хорошо, но пожаловался на шум от других заключенных", - сказала Дзампарутти. В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело 28-летней уроженки Омска Анастасии Трофимовой и годовалой девочки. По подозрению в их убийстве начался розыск американца Фрэнсиса Кауфманна, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до ее гибели. После преступления он покинул Италию и уехал в Грецию, где и был арестован по европейскому ордеру, выданному итальянскими властями. На прошлой неделе он был экстрадирован в Италию. Находясь под стражей в Греции, он разгромил камеру, а на борту самолета угрожал конвоирам. Кауфманн, выдававший себя за кинопродюсера и режиссера Рексала Форда, познакомился с Трофимовой на Мальте в 2023 году, куда она прибыла для учебы. В июне 2024 года у них родилась дочь, которую они назвали Андромедой. По данным следствия, последние недели они ночевали в палатке в парке. Личность Трофимовой, как сообщили РИА Новости в полиции, была установлена благодаря выданным на Мальте документам. Как сообщили журналистам в российском посольстве, итальянская сторона ответила отказом из-за тайны следствия на запрос консульского отдела относительно убийства Трофимовой.

https://ria.ru/20250704/rossiya-2027307218.html

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