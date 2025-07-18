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МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2025
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17:09 18.07.2025 (обновлено: 17:10 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/podmoskove-2030015445.html
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2025
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье
Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:09:00+03:00
2025-07-18T17:10:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской области. "В период с 00 часов 19 июля и до конца суток, начиная с южных районов, по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, днем местами сильный. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье

МЧС предупредило о дожде с грозой и ветре до 15 метров в секунду в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской области.
"В период с 00 часов 19 июля и до конца суток, начиная с южных районов, по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, днем местами сильный. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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