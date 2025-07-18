https://ria.ru/20250718/podmoskove-2030015445.html
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2025
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье
Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:09:00+03:00
2025-07-18T17:09:00+03:00
2025-07-18T17:10:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской области. "В период с 00 часов 19 июля и до конца суток, начиная с южных районов, по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, днем местами сильный. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028026986.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_167b11031ba72b813d488142abd4dbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье
МЧС предупредило о дожде с грозой и ветре до 15 метров в секунду в Подмосковье