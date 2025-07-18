https://ria.ru/20250718/podmoskove-2030015445.html

МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье

МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2025

МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье

Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:09:00+03:00

2025-07-18T17:09:00+03:00

2025-07-18T17:10:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой и ветре с порывами до 15 метров в секунду в субботу в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Московской области. "В период с 00 часов 19 июля и до конца суток, начиная с южных районов, по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, днем местами сильный. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028026986.html

московская область (подмосковье)

россия

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), россия