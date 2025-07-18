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Рогов рассказал о массовых случаях сдачи военных ВСУ в плен - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 18.07.2025 (обновлено: 16:17 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/plennye-2030000990.html
Рогов рассказал о массовых случаях сдачи военных ВСУ в плен
Рогов рассказал о массовых случаях сдачи военных ВСУ в плен - РИА Новости, 18.07.2025
Рогов рассказал о массовых случаях сдачи военных ВСУ в плен
Массовые случаи сдачи военных ВСУ в плен фиксируются на различных участках линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:16:00+03:00
2025-07-18T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Массовые случаи сдачи военных ВСУ в плен фиксируются на различных участках линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В последнее время фиксируются массовые случае сдачи в плен военных ВСУ, которые не хотят воевать за режим Зеленского и переходят на мирную сторону", - сказал Рогов. По его словам, последний случай произошел на одном из участков фронта в ДНР. "В рядах ВСУ приходит понимание, кто их оправил на фронт и за чьи личные интересы им приказали умереть", - сказал Рогов.
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россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о массовых случаях сдачи военных ВСУ в плен

Рогов: на линии фронта фиксируются массовые случаи сдачи военных ВСУ в плен

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Массовые случаи сдачи военных ВСУ в плен фиксируются на различных участках линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В последнее время фиксируются массовые случае сдачи в плен военных ВСУ, которые не хотят воевать за режим Зеленского и переходят на мирную сторону", - сказал Рогов.
По его словам, последний случай произошел на одном из участков фронта в ДНР. "В рядах ВСУ приходит понимание, кто их оправил на фронт и за чьи личные интересы им приказали умереть", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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