https://ria.ru/20250718/pivo-2029998611.html

Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях

Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях - РИА Новости, 18.07.2025

Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях

Роскачество планирует провести акцию "Дни российского пива" впервые в торговых сетях в третьем квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в организации. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:11:00+03:00

2025-07-18T16:11:00+03:00

2025-07-18T16:11:00+03:00

елена саратцева

роскачество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскачество планирует провести акцию "Дни российского пива" впервые в торговых сетях в третьем квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в организации. Ранее Роскачество сообщило о совместной с отраслевыми экспертами разработке стандарта для признания российского происхождения пива. Он будет включать в себя требования к уровню локализации - не менее 95%. Проект стандарта будет представлен до конца текущего года. "В наших планах есть проведение дней российского пива в ритейле, так что этот год станет первым годом, когда мы проведем дни российского пива. Это ориентировочно третий квартал", - рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы организации. Там также уточнили, что пока акция будет проводиться в качестве пилотного проекта. Для продукции, которая будет принимать участие в ней, могут быть разработаны тестовые критерии оценки соответствия будущему стандарту.

https://ria.ru/20250621/pivo-2024442832.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

елена саратцева, роскачество