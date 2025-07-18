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Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях - РИА Новости, 18.07.2025
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16:11 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pivo-2029998611.html
Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях
Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях - РИА Новости, 18.07.2025
Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях
Роскачество планирует провести акцию "Дни российского пива" впервые в торговых сетях в третьем квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в организации. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:11:00+03:00
2025-07-18T16:11:00+03:00
елена саратцева
роскачество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскачество планирует провести акцию "Дни российского пива" впервые в торговых сетях в третьем квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в организации. Ранее Роскачество сообщило о совместной с отраслевыми экспертами разработке стандарта для признания российского происхождения пива. Он будет включать в себя требования к уровню локализации - не менее 95%. Проект стандарта будет представлен до конца текущего года. "В наших планах есть проведение дней российского пива в ритейле, так что этот год станет первым годом, когда мы проведем дни российского пива. Это ориентировочно третий квартал", - рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы организации. Там также уточнили, что пока акция будет проводиться в качестве пилотного проекта. Для продукции, которая будет принимать участие в ней, могут быть разработаны тестовые критерии оценки соответствия будущему стандарту.
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елена саратцева, роскачество
Елена Саратцева, Роскачество
Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях

Роскачество проведет акцию "Дни российского пива" в третьем квартале 2025 года

© Pixabay / carolineandradeХолодное пиво с пенкой
Холодное пиво с пенкой - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Pixabay / carolineandrade
Холодное пиво с пенкой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскачество планирует провести акцию "Дни российского пива" впервые в торговых сетях в третьем квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в организации.
Ранее Роскачество сообщило о совместной с отраслевыми экспертами разработке стандарта для признания российского происхождения пива. Он будет включать в себя требования к уровню локализации - не менее 95%. Проект стандарта будет представлен до конца текущего года.
«
"В наших планах есть проведение дней российского пива в ритейле, так что этот год станет первым годом, когда мы проведем дни российского пива. Это ориентировочно третий квартал", - рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы организации.
Там также уточнили, что пока акция будет проводиться в качестве пилотного проекта. Для продукции, которая будет принимать участие в ней, могут быть разработаны тестовые критерии оценки соответствия будущему стандарту.
Пиво - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
21 июня, 07:08
 
Елена СаратцеваРоскачество
 
 
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