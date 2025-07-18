Роскачество проведет "Дни российского пива" в торговых сетях
Роскачество проведет акцию "Дни российского пива" в третьем квартале 2025 года
© Pixabay / carolineandradeХолодное пиво с пенкой
© Pixabay / carolineandrade
Холодное пиво с пенкой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскачество планирует провести акцию "Дни российского пива" впервые в торговых сетях в третьем квартале 2025 года, рассказали РИА Новости в организации.
Ранее Роскачество сообщило о совместной с отраслевыми экспертами разработке стандарта для признания российского происхождения пива. Он будет включать в себя требования к уровню локализации - не менее 95%. Проект стандарта будет представлен до конца текущего года.
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"В наших планах есть проведение дней российского пива в ритейле, так что этот год станет первым годом, когда мы проведем дни российского пива. Это ориентировочно третий квартал", - рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы организации.
Там также уточнили, что пока акция будет проводиться в качестве пилотного проекта. Для продукции, которая будет принимать участие в ней, могут быть разработаны тестовые критерии оценки соответствия будущему стандарту.
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