https://ria.ru/20250718/pivo-2029953964.html
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива - РИА Новости, 18.07.2025
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:25:00+03:00
2025-07-18T14:25:00+03:00
2025-07-18T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню локализации - не менее 95%, проект будет представлен до конца текущего года, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает критерии для признания российского происхождения пива. Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95%) для отнесения его к категории "Пиво России" и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года", - говорится в сообщении. Там также уточнили, что в будущем на базе стандарта возможна разработка соответствующего Федерального закона по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие "Вино России". Отмечается, что разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, формирование и популяризацию национального бренда пива. "Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано стимулировать повышение качества продукции, защитить потребителя и вывести отрасль на новый уровень развития", - добавили в Роскачестве.
https://ria.ru/20250621/pivo-2024442832.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, россия, пиво
Роскачество, Россия, Пиво
Роскачество разработает ГОСТ для признания российского происхождения пива
Роскачество разработает госстандарт для признания российского происхождения пива
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает стандарт для признания российского происхождения пива, он включит в себя требования к уровню локализации - не менее 95%, проект будет представлен до конца текущего года, рассказали РИА Новости в организации.
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"Роскачество
совместно с отраслевыми экспертами разработает критерии для признания российского происхождения пива. Стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива (95%) для отнесения его к категории "Пиво России" и его продвижения. Проект стандарта будет представлен до конца года", - говорится в сообщении.
Там также уточнили, что в будущем на базе стандарта возможна разработка соответствующего Федерального закона по аналогии с законом о виноградарстве и виноделии, который ввел понятие "Вино России".
Отмечается, что разработка ГОСТа и мер поддержки направлена на укрепление позиций отечественных производителей пива и сырья для него, формирование и популяризацию национального бренда пива.
"Как и в случае с вином, введение ГОСТа призвано стимулировать повышение качества продукции, защитить потребителя и вывести отрасль на новый уровень развития", - добавили в Роскачестве.