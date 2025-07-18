https://ria.ru/20250718/peskov-2029928204.html
Россия учитывает заявления НАТО, заявил Песков
Россия учитывает заявления НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
Россия учитывает заявления НАТО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:11:00+03:00
2025-07-18T13:11:00+03:00
2025-07-18T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью по способности НАТО подавить оборону РФ в Калининграде, отметил, что все такие заявления учитываются. Ранее Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. "Конечно, это вынуждает нас учитывать это все", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250718/nato-2029924030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
Россия учитывает заявления НАТО, заявил Песков
Песков: Россия учитывает заявления генерала НАТО Донахью о Калининграде