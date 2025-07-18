https://ria.ru/20250718/peskov-2029928204.html

Россия учитывает заявления НАТО, заявил Песков

Россия учитывает заявления НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025

Россия учитывает заявления НАТО, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:11:00+03:00

2025-07-18T13:11:00+03:00

2025-07-18T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлениях командующего армией США в Европе и Африке и командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью по способности НАТО подавить оборону РФ в Калининграде, отметил, что все такие заявления учитываются. Ранее Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. "Конечно, это вынуждает нас учитывать это все", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250718/nato-2029924030.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, нато