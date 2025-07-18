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Пентагон проверит информацию о доступе китайских инженеров к Пентагону
Пентагон проверит информацию о доступе китайских инженеров к Пентагону - РИА Новости, 18.07.2025
Пентагон проверит информацию о доступе китайских инженеров к Пентагону
Министерство обороны США в срочном порядке проверит сообщения о возможном доступе китайских инженеров к компьютерным системам Пентагона на правах субподрядчиков РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:58:00+03:00
2025-07-18T18:58:00+03:00
2025-07-18T18:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Министерство обороны США в срочном порядке проверит сообщения о возможном доступе китайских инженеров к компьютерным системам Пентагона на правах субподрядчиков американской компании Microsoft, заявил в пятницу глава Пентагона Пит Хегсет. Ранее глава сенатского комитета по разведке Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) обратился в минобороны США с требованием проверить информацию о том, что Microsoft может привлекать программистов из Китая в качестве субподрядчиков при техническом обслуживании систем Пентагона. По словам Коттона, даже при надзоре со стороны американских специалистов это создает потенциальную угрозу внесения вредоносного кода. "Полностью согласен, сенатор. Наша команда уже занимается этим вопросом в срочном порядке. Иностранные инженеры — из любой страны, включая, конечно, Китай — никогда не должны иметь доступа к системам министерства обороны США", — написал Хегсет в соцсети X, комментируя соответствующий запрос сенатора Коттона.
https://ria.ru/20250716/eks-sovetnik-2029361441.html
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в мире, китай, арканзас, пит хегсет, министерство обороны сша, microsoft corporation
В мире, Китай, Арканзас, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Microsoft Corporation
Пентагон проверит информацию о доступе китайских инженеров к Пентагону
Хегсет: Пентагон проверит информацию о доступе китайских инженеров к Пентагону