https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029853138.html

Премьер Армении Пашинян взял отпуск

Премьер Армении Пашинян взял отпуск - РИА Новости, 18.07.2025

Премьер Армении Пашинян взял отпуск

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял с пятницы шестидневный отпуск, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:17:00+03:00

2025-07-18T09:17:00+03:00

2025-07-18T09:17:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял с пятницы шестидневный отпуск, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян "Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 18 по 23 июля включительно",- написала Багдасарян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), не уточнив, где Пашинян проведет отпуск.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026178993.html

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в мире, россия, армения, никол пашинян