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Премьер Армении Пашинян взял отпуск - РИА Новости, 18.07.2025
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09:17 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029853138.html
Премьер Армении Пашинян взял отпуск
Премьер Армении Пашинян взял отпуск - РИА Новости, 18.07.2025
Премьер Армении Пашинян взял отпуск
Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял с пятницы шестидневный отпуск, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:17:00+03:00
2025-07-18T09:17:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял с пятницы шестидневный отпуск, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян "Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 18 по 23 июля включительно",- написала Багдасарян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), не уточнив, где Пашинян проведет отпуск.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Премьер Армении Пашинян взял отпуск

Назели Багдасарян: премьер-министр Армении Пашинян взял шестидневный отпуск

© AP Photo / Leon NealНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял с пятницы шестидневный отпуск, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске с 18 по 23 июля включительно",- написала Багдасарян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), не уточнив, где Пашинян проведет отпуск.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
"Первый начал": Симоньян жестко проехалась по Пашиняну
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В миреРоссияАрменияНикол Пашинян
 
 
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