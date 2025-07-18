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Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна - РИА Новости, 18.07.2025
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07:31 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/pashinyan-2029843015.html
Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна
Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна - РИА Новости, 18.07.2025
Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил стратегическую ошибку, заморозив членство страны в ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости глава Союза армян России... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:31:00+03:00
2025-07-18T07:31:00+03:00
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россия
никол пашинян
ара абрамян
михаил галузин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил стратегическую ошибку, заморозив членство страны в ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Это одна из стратегических ошибок, которые он сделал. В самый разгар конфликта он выходит из (замораживает участие - ред.) ОДКБ ... Это не нормально. Он все сделал, чтобы это случилось. Это еще вопрос, который мы должны тоже обсуждать", - сказал Абрамян. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
https://ria.ru/20250718/armeniya-2029841073.html
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армения, россия, никол пашинян, ара абрамян, михаил галузин, одкб
Армения, Россия, Никол Пашинян, Ара Абрамян, Михаил Галузин, ОДКБ
Глава союза армян России назвал стратегическую ошибку Пашиняна

Абрамян: заморозка членства Армении в ОДКБ стала стратегической ошибкой Пашиняна

© AP Photo / Leon NealНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил стратегическую ошибку, заморозив членство страны в ОДКБ, сообщил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Это одна из стратегических ошибок, которые он сделал. В самый разгар конфликта он выходит из (замораживает участие - ред.) ОДКБ ... Это не нормально. Он все сделал, чтобы это случилось. Это еще вопрос, который мы должны тоже обсуждать", - сказал Абрамян.
Ара Абрамян - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Россия является стратегическим партнером Армении, заявил глава Союза армян
06:35
В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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АрменияРоссияНикол ПашинянАра АбрамянМихаил ГалузинОДКБ
 
 
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