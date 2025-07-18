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Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2025
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09:01 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/partiya-2029850848.html
Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос
Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2025
Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос
РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:01:00+03:00
2025-07-18T09:01:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти половина избирателей считают плохой идею американского предпринимателя Илона Маска создать собственную политическую партию в США, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Rasmussen Reports. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". Согласно данным опроса, 27% респондентов назвали идею Маска хорошей, 48% посчитали ее плохой, тогда как 25% засомневались в ответе. Опрос был проведен 13-15 июля среди1196 вероятных избирателей США. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос

Rasmussen Reports: 48% респондентов не одобряют идею Маска о создании партии

© AP Photo / Jeffrey PhelpsИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Почти половина избирателей считают плохой идею американского предпринимателя Илона Маска создать собственную политическую партию в США, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Rasmussen Reports.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
Согласно данным опроса, 27% респондентов назвали идею Маска хорошей, 48% посчитали ее плохой, тогда как 25% засомневались в ответе.
Опрос был проведен 13-15 июля среди1196 вероятных избирателей США. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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