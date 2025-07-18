https://ria.ru/20250718/partiya-2029850848.html

Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос

Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2025

Почти половина американцев не одобряет создание партии Маска, показал опрос

РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:01:00+03:00

2025-07-18T09:01:00+03:00

2025-07-18T09:01:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393228_0:229:2824:1818_1920x0_80_0_0_12ffbaf0c4e7eaa2f1b53b409537d85e.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Почти половина избирателей считают плохой идею американского предпринимателя Илона Маска создать собственную политическую партию в США, свидетельствуют результаты исследования социологической компании Rasmussen Reports. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". Согласно данным опроса, 27% респондентов назвали идею Маска хорошей, 48% посчитали ее плохой, тогда как 25% засомневались в ответе. Опрос был проведен 13-15 июля среди1196 вероятных избирателей США. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта.

https://ria.ru/20250717/mask-2029812598.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, дональд трамп