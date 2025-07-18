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В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт - РИА Новости, 18.07.2025
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20:27 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/parol-2030064426.html
В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт
В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт - РИА Новости, 18.07.2025
В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт
Пользователи банковских карт в Турции, не меняющие долгое время пароли к своим картам в мобильных приложениях, будут получать напоминания о такой необходимости... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T20:27:00+03:00
2025-07-18T20:27:00+03:00
в мире
турция
cumhuriyet
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Пользователи банковских карт в Турции, не меняющие долгое время пароли к своим картам в мобильных приложениях, будут получать напоминания о такой необходимости на экранах банкоматов, нововведение вызвано серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы в республике, сообщила газета Cumhuriyet. "В связи с серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы "смена пароля каждые шесть месяцев", обязательная в приложениях для мобильного банкинга, теперь будет действовать и для операций с картами, совершаемых через банкоматы. В соответствии с нововведением, пользователи, которые давно не меняли пароль к своей карте, будут сталкиваться с предупреждающим экраном, когда захотят совершить операцию через банкомат. Этим пользователям будет предложено установить новый пароль после входа в систему с существующим паролем", - пишет издание. Примечательно, что пользователи банковских карт не смогут использовать в качестве нового пароля ни один из трех предыдущих. Как заявил РИА Новости источник в банковском секторе страны, это направлено на предотвращение угадывания паролей и повторения комбинаций. "Рост числа пользователей кредитных и дебетовых карт заставил мошенников обратиться к цифровой сфере. Мошенники, отказавшиеся от традиционных методов, теперь действуют в основном через мобильные приложения и интернет-банкинг. Поэтому банки обязывают пользователей регулярно менять пароли, чтобы повысить уровень цифровой безопасности. До сих пор эта практика действовала только в мобильных отделениях, но теперь ситуация меняется", - заявил собеседник агентства. По его словам, многие банки начнут применять эту практику в Турции уже со следующей недели.
https://ria.ru/20250102/turtsiya-1992353090.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, турция, cumhuriyet
В мире, Турция, Cumhuriyet
В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт

Cumhuriyet: в Турции банкоматы будут напоминать держателям карт о смене пароля

© Fotolia / Leonardo FrankoСнятие денег в банкомате
Снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Fotolia / Leonardo Franko
Снятие денег в банкомате. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Пользователи банковских карт в Турции, не меняющие долгое время пароли к своим картам в мобильных приложениях, будут получать напоминания о такой необходимости на экранах банкоматов, нововведение вызвано серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы в республике, сообщила газета Cumhuriyet.
«
"В связи с серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы "смена пароля каждые шесть месяцев", обязательная в приложениях для мобильного банкинга, теперь будет действовать и для операций с картами, совершаемых через банкоматы. В соответствии с нововведением, пользователи, которые давно не меняли пароль к своей карте, будут сталкиваться с предупреждающим экраном, когда захотят совершить операцию через банкомат. Этим пользователям будет предложено установить новый пароль после входа в систему с существующим паролем", - пишет издание.
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Примечательно, что пользователи банковских карт не смогут использовать в качестве нового пароля ни один из трех предыдущих. Как заявил РИА Новости источник в банковском секторе страны, это направлено на предотвращение угадывания паролей и повторения комбинаций.
«
"Рост числа пользователей кредитных и дебетовых карт заставил мошенников обратиться к цифровой сфере. Мошенники, отказавшиеся от традиционных методов, теперь действуют в основном через мобильные приложения и интернет-банкинг. Поэтому банки обязывают пользователей регулярно менять пароли, чтобы повысить уровень цифровой безопасности. До сих пор эта практика действовала только в мобильных отделениях, но теперь ситуация меняется", - заявил собеседник агентства.
По его словам, многие банки начнут применять эту практику в Турции уже со следующей недели.
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