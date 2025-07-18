В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт
Cumhuriyet: в Турции банкоматы будут напоминать держателям карт о смене пароля
Снятие денег в банкомате. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Пользователи банковских карт в Турции, не меняющие долгое время пароли к своим картам в мобильных приложениях, будут получать напоминания о такой необходимости на экранах банкоматов, нововведение вызвано серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы в республике, сообщила газета Cumhuriyet.
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"В связи с серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы "смена пароля каждые шесть месяцев", обязательная в приложениях для мобильного банкинга, теперь будет действовать и для операций с картами, совершаемых через банкоматы. В соответствии с нововведением, пользователи, которые давно не меняли пароль к своей карте, будут сталкиваться с предупреждающим экраном, когда захотят совершить операцию через банкомат. Этим пользователям будет предложено установить новый пароль после входа в систему с существующим паролем", - пишет издание.
Примечательно, что пользователи банковских карт не смогут использовать в качестве нового пароля ни один из трех предыдущих. Как заявил РИА Новости источник в банковском секторе страны, это направлено на предотвращение угадывания паролей и повторения комбинаций.
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"Рост числа пользователей кредитных и дебетовых карт заставил мошенников обратиться к цифровой сфере. Мошенники, отказавшиеся от традиционных методов, теперь действуют в основном через мобильные приложения и интернет-банкинг. Поэтому банки обязывают пользователей регулярно менять пароли, чтобы повысить уровень цифровой безопасности. До сих пор эта практика действовала только в мобильных отделениях, но теперь ситуация меняется", - заявил собеседник агентства.
По его словам, многие банки начнут применять эту практику в Турции уже со следующей недели.
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