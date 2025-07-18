https://ria.ru/20250718/parol-2030064426.html

В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт

В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт - РИА Новости, 18.07.2025

В Турции введут новые правила смены пароля для банковских карт

Пользователи банковских карт в Турции, не меняющие долгое время пароли к своим картам в мобильных приложениях, будут получать напоминания о такой необходимости... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:27:00+03:00

2025-07-18T20:27:00+03:00

2025-07-18T20:27:00+03:00

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Пользователи банковских карт в Турции, не меняющие долгое время пароли к своим картам в мобильных приложениях, будут получать напоминания о такой необходимости на экранах банкоматов, нововведение вызвано серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы в республике, сообщила газета Cumhuriyet. "В связи с серьезным ростом случаев интернет-мошенничества в последние годы "смена пароля каждые шесть месяцев", обязательная в приложениях для мобильного банкинга, теперь будет действовать и для операций с картами, совершаемых через банкоматы. В соответствии с нововведением, пользователи, которые давно не меняли пароль к своей карте, будут сталкиваться с предупреждающим экраном, когда захотят совершить операцию через банкомат. Этим пользователям будет предложено установить новый пароль после входа в систему с существующим паролем", - пишет издание. Примечательно, что пользователи банковских карт не смогут использовать в качестве нового пароля ни один из трех предыдущих. Как заявил РИА Новости источник в банковском секторе страны, это направлено на предотвращение угадывания паролей и повторения комбинаций. "Рост числа пользователей кредитных и дебетовых карт заставил мошенников обратиться к цифровой сфере. Мошенники, отказавшиеся от традиционных методов, теперь действуют в основном через мобильные приложения и интернет-банкинг. Поэтому банки обязывают пользователей регулярно менять пароли, чтобы повысить уровень цифровой безопасности. До сих пор эта практика действовала только в мобильных отделениях, но теперь ситуация меняется", - заявил собеседник агентства. По его словам, многие банки начнут применять эту практику в Турции уже со следующей недели.

https://ria.ru/20250102/turtsiya-1992353090.html

https://ria.ru/20250226/turtsija-2001662236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, cumhuriyet