https://ria.ru/20250718/parizh-2029973564.html

Задержанного в Париже по делу хакерской группировки отпустили из-под стражи

Задержанного в Париже по делу хакерской группировки отпустили из-под стражи - РИА Новости, 18.07.2025

Задержанного в Париже по делу хакерской группировки отпустили из-под стражи

Прокуратура Парижа не стала раскрывать национальность задержанного по делу хакерской группировки NoName057(16), но сообщила РИА Новости, что он уже отпущен. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:04:00+03:00

2025-07-18T15:04:00+03:00

2025-07-18T15:04:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 июл - РИА Новости. Прокуратура Парижа не стала раскрывать национальность задержанного по делу хакерской группировки NoName057(16), но сообщила РИА Новости, что он уже отпущен. Ранее Европол сообщил, что 15 июля ряд европейских стран провел скоординированную международную операцию против участников и инфраструктуры хакерской группировки NoName057(16), отметив, что один человек был предварительно задержан во Франции, еще один – в Испании. "Мера пресечения в виде заключения под стражу, принятая во Франции, была отменена, чтобы позволить продолжить расследование в форме предварительного следствия, в частности, в целях изучения изъятого компьютерного оборудования", - сообщил агентству источник в прокуратуре Парижа. При этом там не стали уточнять, является ли задержанный гражданином РФ и в чем конкретно его подозревают. Европол сообщил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами США, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Франции, Испании и Италии при поддержке Евроюста и при участии других европейских стран. В ФРГ были выданы 6 ордеров на арест граждан РФ, подозреваемых в организации хакерской группы. Ещё один ордер был выдан в Испании. Правоохранители провели 24 обыска и допросили 13 человек. Также сообщается, что в результате международных действий была отключена бот-сеть, состоящая из нескольких сотен серверов по всему миру, которая использовалась для цифровых атак путём перегрузки веб-ресурсов (так называемые DDoS-атаки).

https://ria.ru/20250717/germanija-2029585881.html

https://ria.ru/20250623/prigovor-2024973665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, испания, париж, европол