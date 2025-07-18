https://ria.ru/20250718/paket-2029953414.html
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 18.07.2025
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:22:00+03:00
2025-07-18T14:22:00+03:00
2025-07-18T14:37:00+03:00
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евросоюз
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, говорится в заявлении Совета."Сегодня Совет ЕС принял восемнадцатый пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер (в отношении - ред.) энергетического, банковского и военного секторов России... Совет согласовал значительный список из 55 наименований, включая 14 физических и 41 юридическое лицо", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.Как отмечается, санкции также впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.Кроме того, ЕС подтвердил введение запрета на транзакции с 22 банками из РФ, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его дочерними компаниями.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html
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россия, евросоюз, в мире, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Евросоюз, В мире, Российский фонд прямых инвестиций
Совет ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций
Совет ЕС одобрил 18-й пакет антироссийских санкций