https://ria.ru/20250718/otpusk-2029830953.html

Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск

Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск - РИА Новости, 18.07.2025

Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск

Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:17:00+03:00

2025-07-18T02:17:00+03:00

2025-07-18T06:02:00+03:00

общество

россия

марина солодовникова

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году", — сказала Солодовникова. Она отметила, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для всех остальных граждан России, составляет минимум 28 дней. "Однако продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот", — уточнила эксперт.

https://ria.ru/20250715/rabota-2029134958.html

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общество, россия, марина солодовникова