https://ria.ru/20250718/otpusk-2029830953.html
Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск
Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск - РИА Новости, 18.07.2025
Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск
Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:17:00+03:00
2025-07-18T02:17:00+03:00
2025-07-18T06:02:00+03:00
общество
россия
марина солодовникова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978186846_0:207:3085:1942_1920x0_80_0_0_d96d20eba7a57cdb556c02359a12d008.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году", — сказала Солодовникова. Она отметила, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров, как и для всех остальных граждан России, составляет минимум 28 дней. "Однако продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот", — уточнила эксперт.
https://ria.ru/20250715/rabota-2029134958.html
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028921574.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978186846_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5aa706f503f4d006f90c17f7148b6e37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, марина солодовникова
Общество, Россия, Марина Солодовникова
Названа категория россиян, имеющих право на дополнительный отпуск
Солодовникова: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск