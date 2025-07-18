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Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 18.07.2025
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10:26 18.07.2025 (обновлено: 11:09 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/osadki-2029867337.html
Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе
Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 18.07.2025
Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе
Около 65% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в течение следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:26:00+03:00
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москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 65% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в течение следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на субботу в столице будет малооблачно и посвежеет до плюс 12 - плюс 15. Днем скажется влияние атмосферного фронта окклюзии с юго-запада, откуда потянутся кучевые облака, к вечеру переходящие в дождевое и грозовое состояние, воздух успеет прогреться до плюс 23 - плюс 26", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в воскресенье, особенно ночью, прошумят ливни с грозами – ожидается 7-8 литров дождевой воды на метр квадратный. Температура воздуха в сумерках будет плюс 15 - плюс 18, в дневные часы плюс 22 - плюс 25 градусов."На следующей неделе ежедневно с перерывами будут лить скоротечные грозовые дожди – с понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм, или 65% от месячной нормы. Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля. По ночам плюс 13 - плюс 18, в середине дня плюс 21 - плюс 26, что в пределах положенной нормы макушки лета", - добавил Тишковец.
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москва, погода, евгений тишковец
Москва, Погода, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе

В Москве на следующей неделе может выпасть 65 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГорожане во время дождя в Москве
Горожане во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Горожане во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 65% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в течение следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В ночь на субботу в столице будет малооблачно и посвежеет до плюс 12 - плюс 15. Днем скажется влияние атмосферного фронта окклюзии с юго-запада, откуда потянутся кучевые облака, к вечеру переходящие в дождевое и грозовое состояние, воздух успеет прогреться до плюс 23 - плюс 26", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье, особенно ночью, прошумят ливни с грозами – ожидается 7-8 литров дождевой воды на метр квадратный. Температура воздуха в сумерках будет плюс 15 - плюс 18, в дневные часы плюс 22 - плюс 25 градусов.
"На следующей неделе ежедневно с перерывами будут лить скоротечные грозовые дожди – с понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм, или 65% от месячной нормы. Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля. По ночам плюс 13 - плюс 18, в середине дня плюс 21 - плюс 26, что в пределах положенной нормы макушки лета", - добавил Тишковец.
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