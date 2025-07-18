https://ria.ru/20250718/osadki-2029867337.html

Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе

Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 18.07.2025

Москвичей предупредили о сильных осадках на следующей неделе

Около 65% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в течение следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:26:00+03:00

2025-07-18T10:26:00+03:00

2025-07-18T11:09:00+03:00

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Около 65% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве в течение следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на субботу в столице будет малооблачно и посвежеет до плюс 12 - плюс 15. Днем скажется влияние атмосферного фронта окклюзии с юго-запада, откуда потянутся кучевые облака, к вечеру переходящие в дождевое и грозовое состояние, воздух успеет прогреться до плюс 23 - плюс 26", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в воскресенье, особенно ночью, прошумят ливни с грозами – ожидается 7-8 литров дождевой воды на метр квадратный. Температура воздуха в сумерках будет плюс 15 - плюс 18, в дневные часы плюс 22 - плюс 25 градусов."На следующей неделе ежедневно с перерывами будут лить скоротечные грозовые дожди – с понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм, или 65% от месячной нормы. Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля. По ночам плюс 13 - плюс 18, в середине дня плюс 21 - плюс 26, что в пределах положенной нормы макушки лета", - добавил Тишковец.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода, евгений тишковец