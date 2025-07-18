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На территории Курской области объявили ракетную опасность

На территории Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.07.2025

На территории Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T09:47:00+03:00

2025-07-18T09:47:00+03:00

2025-07-18T09:47:00+03:00

безопасность

курская область

россия

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ТУЛА, 18 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

курская область

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2025

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безопасность, курская область, россия