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На территории Курской области объявили ракетную опасность
На территории Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.07.2025
На территории Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:47:00+03:00
2025-07-18T09:47:00+03:00
2025-07-18T09:47:00+03:00
безопасность
курская область
россия
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ТУЛА, 18 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, россия
Безопасность, Курская область, Россия
На территории Курской области объявили ракетную опасность
ГУМЧС России: на территории Курской области объявили ракетную опасность