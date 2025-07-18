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В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.07.2025
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:17:00+03:00
2025-07-18T00:17:00+03:00
2025-07-18T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА
Мельниченко: в Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА