https://ria.ru/20250718/onischenko-2029833861.html

Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко

Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко - РИА Новости, 18.07.2025

Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко

Бояться поездок в США из-за выявленного случая смерти от легочной чумы не стоит, ее природные очаги есть и в России, рассказал РИА Новости академик РАН,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:37:00+03:00

2025-07-18T03:37:00+03:00

2025-07-18T03:37:00+03:00

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818111059_0:135:3011:1829_1920x0_80_0_0_b9994cb50c98a6ee9afa791fc8eae15f.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бояться поездок в США из-за выявленного случая смерти от легочной чумы не стоит, ее природные очаги есть и в России, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее администрация округа Коконино американского штата Аризона сообщала, что местный житель скончался из-за легочной чумы. Это первая зарегистрированная смерть от этого заболевания в регионе с 2007 года. По данным СМИ, больной поступил в тяжёлом состоянии и умер в день госпитализации. "У нас на территории есть природные очаги чумные, поэтому в Штаты я вам, если у вас, конечно, какие-то деловые интересы есть, разрешаю ехать. С точки зрения туристической поездки, там что-то интересное вы если найдете, можно", - рассказал Онищенко РИА Новости. Он выразил уверенность, что система здравоохранения США приняла все меры в интересах своих граждан для обеспечения эпидбезопасности.

https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html

https://ria.ru/20250716/onischenko-2029359963.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша