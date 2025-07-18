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Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко - РИА Новости, 18.07.2025
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03:37 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/onischenko-2029833861.html
Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко
Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко - РИА Новости, 18.07.2025
Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко
Бояться поездок в США из-за выявленного случая смерти от легочной чумы не стоит, ее природные очаги есть и в России, рассказал РИА Новости академик РАН,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:37:00+03:00
2025-07-18T03:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бояться поездок в США из-за выявленного случая смерти от легочной чумы не стоит, ее природные очаги есть и в России, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее администрация округа Коконино американского штата Аризона сообщала, что местный житель скончался из-за легочной чумы. Это первая зарегистрированная смерть от этого заболевания в регионе с 2007 года. По данным СМИ, больной поступил в тяжёлом состоянии и умер в день госпитализации. "У нас на территории есть природные очаги чумные, поэтому в Штаты я вам, если у вас, конечно, какие-то деловые интересы есть, разрешаю ехать. С точки зрения туристической поездки, там что-то интересное вы если найдете, можно", - рассказал Онищенко РИА Новости. Он выразил уверенность, что система здравоохранения США приняла все меры в интересах своих граждан для обеспечения эпидбезопасности.
https://ria.ru/20250604/rossijane-2020846867.html
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в мире, сша
В мире, США
Бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит, заявил Онищенко

Онищенко: бояться поездок в США из-за легочной чумы не стоит

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бояться поездок в США из-за выявленного случая смерти от легочной чумы не стоит, ее природные очаги есть и в России, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее администрация округа Коконино американского штата Аризона сообщала, что местный житель скончался из-за легочной чумы. Это первая зарегистрированная смерть от этого заболевания в регионе с 2007 года. По данным СМИ, больной поступил в тяжёлом состоянии и умер в день госпитализации.
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"У нас на территории есть природные очаги чумные, поэтому в Штаты я вам, если у вас, конечно, какие-то деловые интересы есть, разрешаю ехать. С точки зрения туристической поездки, там что-то интересное вы если найдете, можно", - рассказал Онищенко РИА Новости.
Он выразил уверенность, что система здравоохранения США приняла все меры в интересах своих граждан для обеспечения эпидбезопасности.
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