https://ria.ru/20250718/okhota-2029873544.html

Венгрия показала ЕС систематическую охоту на людей на Украине

Венгрия показала ЕС систематическую охоту на людей на Украине - РИА Новости, 18.07.2025

Венгрия показала ЕС систематическую охоту на людей на Украине

Венгрия удивила Евросоюз, продемонстрировав, что убийство при принудительной мобилизации закарпатского венгра не единичный случай, а проявление систематической... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:52:00+03:00

2025-07-18T10:52:00+03:00

2025-07-18T10:52:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Венгрия удивила Евросоюз, продемонстрировав, что убийство при принудительной мобилизации закарпатского венгра не единичный случай, а проявление систематической охоты на людей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. "Мы удивили Брюссель... Несколько дней назад наш министр иностранных дел был в Брюсселе, и там подумали, что речь пойдет о двустороннем конфликте, потому что слышали, что гражданин Венгрии, гражданин Европы, был убит украинцами во время облавы, то есть принудительной мобилизации. Они явно думали, что Венгрия не оставит это без внимания, но мы выбрали не этот путь, а огласили доклад комиссара Совета Европы по правам человека", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, в докладе речь идет о "грубых нарушениях прав человека, совершённым во время принудительной мобилизации на Украине". "Страсбургская организация собрала соответствующую информацию, систематизировала её и выдала комплексную оценку, откуда следует, что это не единичные случаи, а практика. Фактически, идёт охота на людей. Это называется мобилизацией, принудительной мобилизацией, но военкомы выслеживают людей, кого, по их мнению, можно немедленно запихнуть в украинскую армию. Если не получается уговорами, то они делают это силой. При этом совершают жестокие зверства, как ясно видно из этого документа", - отметил Орбан. Венгерский премьер назвал позорным отсутствие реакции Брюсселя на предложение Венгрии внести украинских военачальников, ответственных за мобилизацию, в санкционные списки. Орбан отметил, что в Брюсселе царит мнение, что Украина уже выполнила все требования для вступления в ЕС, "не только созрела для членства, но и перезрела", однако те, кто знают Украину близко, как Венгрия, понимают, что это не соответствует действительности. "Готова ли система правосудия страны, готова ли её налоговая система, соответствуют ли методы разрешения экономических споров европейским стандартам – об этом можно спорить, трактовать так или иначе, но то, что человека забили до смерти за то, что он не хотел идти на военную службу, и его не схватили и не подвергли судебному преследованию, а просто забили до смерти - тут не о чем говорить. Это явно показывает, что эта страна, очевидно, не готова к вступлению в Евросоюз", - добавил он. Выступая утром 11 июля на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.

https://ria.ru/20250715/vengriya-2029219823.html

https://ria.ru/20240525/uklonisty-1948380174.html

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в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто, совет европы, евросоюз, виктор орбан