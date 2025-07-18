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США должны отменить ограничения в отношении Китая, заявили в МИД КНР
США должны отменить ограничения в отношении Китая, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 18.07.2025
США должны отменить ограничения в отношении Китая, заявили в МИД КНР
США должны продолжить отменять необоснованные торговые ограничения в отношении Китая, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:23:00+03:00
2025-07-18T10:23:00+03:00
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. США должны продолжить отменять необоснованные торговые ограничения в отношении Китая, заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР. Ранее американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации президента США Дональда Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ. "Мы обратили внимание, что США недавно выступили с инициативой одобрить продажу чипов Nvidia H20 Китаю. КНР считает, что США должны отбросить мышление "игры с нулевой суммой" и продолжить отмену ряда необоснованных торгово-экономических ограничений в отношении Китая", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Вместе с тем отмечается, что взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США - это правильный путь вперед, а давление и сдерживание ведут в никуда.
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в мире, китай, дональд трамп, сша
В мире, Китай, Дональд Трамп, США
США должны отменить ограничения в отношении Китая, заявили в МИД КНР
МИД КНР: США должны отменить необоснованные ограничения в отношении Китая