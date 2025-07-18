https://ria.ru/20250718/ogranicheniya-2029827760.html
Во Внуково ввели ограничения на полеты
Во Внуково ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025
Во Внуково ввели ограничения на полеты
Временные ограничения ввели в аэропорту "Внуково", сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:13:00+03:00
2025-07-18T01:13:00+03:00
2025-07-18T01:52:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропорту "Внуково", сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.Согласно табло информации, задерживаются рейсы в ряд городов. При этом посадка на некоторые рейсы продолжается.По громкой связи объявлено о переносе рейсов на неопределенный срок из-за закрытия воздушной зоны.
https://ria.ru/20250717/aeroporty-2029821783.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
Во Внуково ввели ограничения на полеты
Росавиация: во Внуково ввели ограничения на полеты