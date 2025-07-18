https://ria.ru/20250718/ogranicheniya-2029827760.html

Во Внуково ввели ограничения на полеты

Во Внуково ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025

Во Внуково ввели ограничения на полеты

Временные ограничения ввели в аэропорту "Внуково", сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:13:00+03:00

2025-07-18T01:13:00+03:00

2025-07-18T01:52:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропорту "Внуково", сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.Согласно табло информации, задерживаются рейсы в ряд городов. При этом посадка на некоторые рейсы продолжается.По громкой связи объявлено о переносе рейсов на неопределенный срок из-за закрытия воздушной зоны.

https://ria.ru/20250717/aeroporty-2029821783.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко