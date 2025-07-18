https://ria.ru/20250718/obsuzhdenie-2029935959.html

Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями

Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями - РИА Новости, 18.07.2025

Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями

Международный Комитет Красного Креста (МККК) регулярно встречается с российскими властями для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с пропавшими без вести РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:30:00+03:00

2025-07-18T13:30:00+03:00

2025-07-18T13:32:00+03:00

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

украина

сергей вершинин

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg

ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный Комитет Красного Креста (МККК) регулярно встречается с российскими властями для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун."МККК регулярно встречается и обсуждает с представителями российских властей, в том числе с представителями министерства обороны, различные гуманитарные вопросы, связанные с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, - это темы, которые регулярно обсуждаются. Репатриация человеческих останков является ключевым шагом в установлении судьбы пропавших без вести лиц и в поддержке скорбящих семей, которые заслуживают того, чтобы узнать о судьбе своих близких и похоронить их", - сказала она.На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также между Россией и Украиной есть обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

https://ria.ru/20250711/palestina-2028559526.html

https://ria.ru/20250708/khimoruzhie-2028035434.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

международный комитет красного креста (мккк), в мире, украина, сергей вершинин, россия, вооруженные силы украины