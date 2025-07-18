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Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями - РИА Новости, 18.07.2025
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13:30 18.07.2025 (обновлено: 13:32 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/obsuzhdenie-2029935959.html
Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями
Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями - РИА Новости, 18.07.2025
Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями
Международный Комитет Красного Креста (МККК) регулярно встречается с российскими властями для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с пропавшими без вести РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:30:00+03:00
2025-07-18T13:32:00+03:00
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
украина
сергей вершинин
россия
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный Комитет Красного Креста (МККК) регулярно встречается с российскими властями для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун."МККК регулярно встречается и обсуждает с представителями российских властей, в том числе с представителями министерства обороны, различные гуманитарные вопросы, связанные с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, - это темы, которые регулярно обсуждаются. Репатриация человеческих останков является ключевым шагом в установлении судьбы пропавших без вести лиц и в поддержке скорбящих семей, которые заслуживают того, чтобы узнать о судьбе своих близких и похоронить их", - сказала она.На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также между Россией и Украиной есть обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
https://ria.ru/20250711/palestina-2028559526.html
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международный комитет красного креста (мккк), в мире, украина, сергей вершинин, россия, вооруженные силы украины
Международный комитет Красного Креста (МККК), В мире, Украина, Сергей Вершинин, Россия, Вооруженные силы Украины
Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями

МККК регулярно встречается с властями РФ для обсуждения гуманитарных вопросов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный Комитет Красного Креста (МККК) регулярно встречается с российскими властями для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.
"МККК регулярно встречается и обсуждает с представителями российских властей, в том числе с представителями министерства обороны, различные гуманитарные вопросы, связанные с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, - это темы, которые регулярно обсуждаются. Репатриация человеческих останков является ключевым шагом в установлении судьбы пропавших без вести лиц и в поддержке скорбящих семей, которые заслуживают того, чтобы узнать о судьбе своих близких и похоронить их", - сказала она.
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На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также между Россией и Украиной есть обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
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Международный комитет Красного Креста (МККК)В миреУкраинаСергей ВершининРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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