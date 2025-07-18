Комитет Красного Креста регулярно встречается с российскими властями
МККК регулярно встречается с властями РФ для обсуждения гуманитарных вопросов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международный Комитет Красного Креста (МККК) регулярно встречается с российскими властями для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, заявила РИА Новости официальный представитель организации Клер Каплун.
"МККК регулярно встречается и обсуждает с представителями российских властей, в том числе с представителями министерства обороны, различные гуманитарные вопросы, связанные с пропавшими без вести и погибшими в ходе боевых действий, - это темы, которые регулярно обсуждаются. Репатриация человеческих останков является ключевым шагом в установлении судьбы пропавших без вести лиц и в поддержке скорбящих семей, которые заслуживают того, чтобы узнать о судьбе своих близких и похоронить их", - сказала она.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими.
В июне Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также между Россией и Украиной есть обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.