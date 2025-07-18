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Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.07.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:11:00+03:00
2025-07-18T00:11:00+03:00
2025-07-18T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено семь боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении трех сотрудников МЧС России, а также о ранении 16 июля местного жителя в населенном пункте Горловка в ДНР. За предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов.
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происшествия, донецкая народная республика, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов