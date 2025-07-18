МИД КНР: другие страны не должны мешать обмену с российскими предприятиями
Линь Цзянь: сотрудничество с предприятиями РФ не должно подвергаться влиянию
© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Нормальные обмены и сотрудничество между предприятиями России и Китая не должны подвергаться вмешательству и влиянию, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
"Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться вмешательству и влиянию", - заявил Линь Цзянь.
Он также отметил, что по вопросу украинского кризиса Китай всегда выступал за продвижение мира и переговоров, никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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