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МИД КНР: другие страны не должны мешать обмену с российскими предприятиями

МИД КНР: другие страны не должны мешать обмену с российскими предприятиями - РИА Новости, 18.07.2025

МИД КНР: другие страны не должны мешать обмену с российскими предприятиями

Нормальные обмены и сотрудничество между предприятиями России и Китая не должны подвергаться вмешательству и влиянию, заявил на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T11:02:00+03:00

2025-07-18T11:02:00+03:00

2025-07-18T11:02:00+03:00

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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Нормальные обмены и сотрудничество между предприятиями России и Китая не должны подвергаться вмешательству и влиянию, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на просьбу прокомментировать то, что китайские банки попали в новый список санкций ЕС против России. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями не должны подвергаться вмешательству и влиянию", - заявил Линь Цзянь. Он также отметил, что по вопросу украинского кризиса Китай всегда выступал за продвижение мира и переговоров, никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250717/putin-2029762046.html

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в мире, россия, китай, польша, кайя каллас, владимир путин, евросоюз