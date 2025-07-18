https://ria.ru/20250718/oblast-2029853252.html
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит - РИА Новости, 18.07.2025
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство аэровокзала в столице региона в размере более 3,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:17:00+03:00
2025-07-18T09:17:00+03:00
2025-07-18T09:17:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство аэровокзала в столице региона в размере более 3,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, решение было озвучено на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Проект осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. 17 июля пришло подтверждение финансирования, отметил Анохин. Проект будет реализован в 2026-2028 годах. Губернатор полагает, что это позволит вывести регион на новый уровень развития: улучшит туристическую привлекательность и даст мощный стимул для развития деловой активности. "Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, правительство страны, Фонд развития территорий за поддержку в реализации значимого проекта", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20250621/smolenskaya-2024525321.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, василий анохин, марат хуснуллин, владимир путин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит
Смоленская область получит инфраструктурный кредит