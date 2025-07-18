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Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит - РИА Новости, 18.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:17 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/oblast-2029853252.html
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит - РИА Новости, 18.07.2025
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство аэровокзала в столице региона в размере более 3,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:17:00+03:00
2025-07-18T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство аэровокзала в столице региона в размере более 3,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, решение было озвучено на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Проект осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. 17 июля пришло подтверждение финансирования, отметил Анохин. Проект будет реализован в 2026-2028 годах. Губернатор полагает, что это позволит вывести регион на новый уровень развития: улучшит туристическую привлекательность и даст мощный стимул для развития деловой активности. "Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, правительство страны, Фонд развития территорий за поддержку в реализации значимого проекта", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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смоленская область, россия, василий анохин, марат хуснуллин, владимир путин
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит

Смоленская область получит инфраструктурный кредит

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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Смоленской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство аэровокзала в столице региона в размере более 3,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.
По его словам, решение было озвучено на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Проект осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. 17 июля пришло подтверждение финансирования, отметил Анохин.
Проект будет реализован в 2026-2028 годах. Губернатор полагает, что это позволит вывести регион на новый уровень развития: улучшит туристическую привлекательность и даст мощный стимул для развития деловой активности.
"Благодарю Марата Шакирзяновича Хуснуллина, правительство страны, Фонд развития территорий за поддержку в реализации значимого проекта", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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