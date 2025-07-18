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Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 18.07.2025
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22:06 18.07.2025 (обновлено: 23:30 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/obama-2030072602.html
Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 18.07.2025
Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:06:00+03:00
2025-07-18T23:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года."Габбард представила неопровержимые доказательства, демонстрирующие, как после победы Трампа на выборах 2016 года против Хиллари Клинтон Обама и чиновники по национальной безопасности в его администрации сфабриковали и политизировали разведданные, чтобы заложить основу для того, что, по сути, являлось многолетним переворотом против Трампа", — говорится в заявлении.Например, администрация Обамы сливала СМИ заведомо ложные данные, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства Москвы в выборы."В The Washington Post появилась еще одна утечка, ложно утверждающая, что ЦРУ "в секретной оценке пришло к выводу о вмешательстве России" в выборы, чтобы помочь Трампу. Сейчас официальной оценки разведки, содержащей такой вывод, не существует", — говорится в обнародованных материалах.Администрация Обамы также утаила разведданные о том, что у Москвы не было намерения и возможностей взломать электронную избирательную систему.На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000463726.html
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в мире, сша, россия, барак обама
В мире, США, Россия, Барак Обама
Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы

Разведка США: администрация Обамы сфабриковала фейк о вмешательстве РФ в выборы

© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
"Габбард представила неопровержимые доказательства, демонстрирующие, как после победы Трампа на выборах 2016 года против Хиллари Клинтон Обама и чиновники по национальной безопасности в его администрации сфабриковали и политизировали разведданные, чтобы заложить основу для того, что, по сути, являлось многолетним переворотом против Трампа", — говорится в заявлении.
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Например, администрация Обамы сливала СМИ заведомо ложные данные, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства Москвы в выборы.
"В The Washington Post появилась еще одна утечка, ложно утверждающая, что ЦРУ "в секретной оценке пришло к выводу о вмешательстве России" в выборы, чтобы помочь Трампу. Сейчас официальной оценки разведки, содержащей такой вывод, не существует", — говорится в обнародованных материалах.
Администрация Обамы также утаила разведданные о том, что у Москвы не было намерения и возможностей взломать электронную избирательную систему.
На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.
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