https://ria.ru/20250718/obama-2030072602.html

Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы

Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 18.07.2025

Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:06:00+03:00

2025-07-18T22:06:00+03:00

2025-07-18T23:30:00+03:00

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барак обама

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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года."Габбард представила неопровержимые доказательства, демонстрирующие, как после победы Трампа на выборах 2016 года против Хиллари Клинтон Обама и чиновники по национальной безопасности в его администрации сфабриковали и политизировали разведданные, чтобы заложить основу для того, что, по сути, являлось многолетним переворотом против Трампа", — говорится в заявлении.Например, администрация Обамы сливала СМИ заведомо ложные данные, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства Москвы в выборы."В The Washington Post появилась еще одна утечка, ложно утверждающая, что ЦРУ "в секретной оценке пришло к выводу о вмешательстве России" в выборы, чтобы помочь Трампу. Сейчас официальной оценки разведки, содержащей такой вывод, не существует", — говорится в обнародованных материалах.Администрация Обамы также утаила разведданные о том, что у Москвы не было намерения и возможностей взломать электронную избирательную систему.На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000463726.html

https://ria.ru/20250702/tsru-2026826996.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, барак обама