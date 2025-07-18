Нацразведка США представила отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
Разведка США: администрация Обамы сфабриковала фейк о вмешательстве РФ в выборы
© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства того, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
"Габбард представила неопровержимые доказательства, демонстрирующие, как после победы Трампа на выборах 2016 года против Хиллари Клинтон Обама и чиновники по национальной безопасности в его администрации сфабриковали и политизировали разведданные, чтобы заложить основу для того, что, по сути, являлось многолетним переворотом против Трампа", — говорится в заявлении.
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Например, администрация Обамы сливала СМИ заведомо ложные данные, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства Москвы в выборы.
"В The Washington Post появилась еще одна утечка, ложно утверждающая, что ЦРУ "в секретной оценке пришло к выводу о вмешательстве России" в выборы, чтобы помочь Трампу. Сейчас официальной оценки разведки, содержащей такой вывод, не существует", — говорится в обнародованных материалах.
Администрация Обамы также утаила разведданные о том, что у Москвы не было намерения и возможностей взломать электронную избирательную систему.
На Западе часто звучат различные обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В Москве такие заявления отвергают и называют голословными.