https://ria.ru/20250718/nikolskij-2030059816.html
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский - РИА Новости, 18.07.2025
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский
Артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский скончался в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:46:00+03:00
2025-07-18T19:46:00+03:00
2025-07-18T19:46:00+03:00
культура
происшествия
брянск
алексей никольский
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030059565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_17353e656e6de0e2d9c8595d1a932bb0.jpg
ТУЛА, 18 июл - РИА Новости. Артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский скончался в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале. "Ушел из жизни артист ВИА "Стожары" Алексей Вячеславович Никольский. Прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем... Его талант, оптимизм и доброта навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.Уточняется, что прощание с Никольским состоится в Траурном зале Брянской городской больницы №1 19 июля в 12.00.
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030059565_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_af57a7c853b435f055439b4f32e3eb48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, алексей никольский, новости культуры
Культура, Происшествия, Брянск, Алексей Никольский, Новости культуры
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский
В Брянске умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский