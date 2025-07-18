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Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский - РИА Новости, 18.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:46 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/nikolskij-2030059816.html
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский - РИА Новости, 18.07.2025
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский
Артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский скончался в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:46:00+03:00
2025-07-18T19:46:00+03:00
культура
происшествия
брянск
алексей никольский
новости культуры
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ТУЛА, 18 июл - РИА Новости. Артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский скончался в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале. "Ушел из жизни артист ВИА "Стожары" Алексей Вячеславович Никольский. Прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем... Его талант, оптимизм и доброта навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.Уточняется, что прощание с Никольским состоится в Траурном зале Брянской городской больницы №1 19 июля в 12.00.
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происшествия, брянск, алексей никольский, новости культуры
Культура, Происшествия, Брянск, Алексей Никольский, Новости культуры
Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский

В Брянске умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский

© Фото : Брянская филармония/TelegramАлексей Никольский
Алексей Никольский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Брянская филармония/Telegram
Алексей Никольский. Архивное фото
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ТУЛА, 18 июл - РИА Новости. Артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский скончался в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале.
«
"Ушел из жизни артист ВИА "Стожары" Алексей Вячеславович Никольский. Прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем... Его талант, оптимизм и доброта навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прощание с Никольским состоится в Траурном зале Брянской городской больницы №1 19 июля в 12.00.
 
КультураПроисшествияБрянскАлексей НикольскийНовости культуры
 
 
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