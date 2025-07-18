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Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский

Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский - РИА Новости, 18.07.2025

Умер артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский

Артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский скончался в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:46:00+03:00

2025-07-18T19:46:00+03:00

2025-07-18T19:46:00+03:00

культура

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ТУЛА, 18 июл - РИА Новости. Артист ВИА "Стожары" Алексей Никольский скончался в Брянске, сообщила областная филармония в своем Telegram-канале. "Ушел из жизни артист ВИА "Стожары" Алексей Вячеславович Никольский. Прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем... Его талант, оптимизм и доброта навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в сообщении.Уточняется, что прощание с Никольским состоится в Траурном зале Брянской городской больницы №1 19 июля в 12.00.

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянск, алексей никольский, новости культуры