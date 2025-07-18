Эксперты оценили последствия запрета на импорт нефтепродуктов из России
Фролов: запрет на импорт нефтепродуктов из России станет головной болью для ЕС
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не повлияет на Россию, но может потребовать перестройки логистических цепочек, что станет головной болью для самих европейских компаний, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
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"Это дополнительная головная боль европейским покупателям нефтепродуктов. Это дополнительная головная боль чиновникам, которым придется заниматься отслеживанием происхождения тех или иных нефтепродуктов. Но это реакция не на нас", - прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
По его словам, такое решение - это фактически ответ Еврокомиссии на ту критику, с которой она столкнулась, что при том, что Европа сама отказалась от российских энергоресурсов, на этом теперь стали зарабатывать другие страны.
Тем не менее, на рынке фактически снова просто произойдет перестройка логистических цепочек. Нефтепродукты, сделанные из российского сырья, могут пойти не в Европу, а на другие рынки, включая США, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. И европейским компаниям придется либо искать другие нефтепродукты, либо платить за нефть больше, чтобы ее у себя перерабатывать.
"Они уже себе ограничили поставщиков, они от российской нефти отказались, от иранской отказались, венесуэльскую не покупают и так далее. То есть уже существенно меньше поставщиков. Поэтому в любом случае это путь к повышению цен на топливо на самом европейском рынке", - добавил Юшков.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.