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Эксперты оценили последствия запрета на импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 18.07.2025
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18:19 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/neft-2030038203.html
Эксперты оценили последствия запрета на импорт нефтепродуктов из России
Эксперты оценили последствия запрета на импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 18.07.2025
Эксперты оценили последствия запрета на импорт нефтепродуктов из России
Запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не повлияет на Россию, но может потребовать перестройки логистических... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:19:00+03:00
2025-07-18T18:19:00+03:00
экономика
россия
сша
европа
игорь юшков
александр фролов
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не повлияет на Россию, но может потребовать перестройки логистических цепочек, что станет головной болью для самих европейских компаний, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил ранее в пятницу Совет ЕС. "Это дополнительная головная боль европейским покупателям нефтепродуктов. Это дополнительная головная боль чиновникам, которым придется заниматься отслеживанием происхождения тех или иных нефтепродуктов. Но это реакция не на нас", - прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов. По его словам, такое решение - это фактически ответ Еврокомиссии на ту критику, с которой она столкнулась, что при том, что Европа сама отказалась от российских энергоресурсов, на этом теперь стали зарабатывать другие страны. Тем не менее, на рынке фактически снова просто произойдет перестройка логистических цепочек. Нефтепродукты, сделанные из российского сырья, могут пойти не в Европу, а на другие рынки, включая США, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. И европейским компаниям придется либо искать другие нефтепродукты, либо платить за нефть больше, чтобы ее у себя перерабатывать. "Они уже себе ограничили поставщиков, они от российской нефти отказались, от иранской отказались, венесуэльскую не покупают и так далее. То есть уже существенно меньше поставщиков. Поэтому в любом случае это путь к повышению цен на топливо на самом европейском рынке", - добавил Юшков. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/neft-2030034649.html
https://ria.ru/20250718/rossiya-2029950332.html
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экономика, россия, сша, европа, игорь юшков, александр фролов, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Россия, США, Европа, Игорь Юшков, Александр Фролов, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперты оценили последствия запрета на импорт нефтепродуктов из России

Фролов: запрет на импорт нефтепродуктов из России станет головной болью для ЕС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, не повлияет на Россию, но может потребовать перестройки логистических цепочек, что станет головной болью для самих европейских компаний, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против РФ запрещает импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти и ввозимых из других стран за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США, сообщил ранее в пятницу Совет ЕС.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
Вчера, 18:09
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"Это дополнительная головная боль европейским покупателям нефтепродуктов. Это дополнительная головная боль чиновникам, которым придется заниматься отслеживанием происхождения тех или иных нефтепродуктов. Но это реакция не на нас", - прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
По его словам, такое решение - это фактически ответ Еврокомиссии на ту критику, с которой она столкнулась, что при том, что Европа сама отказалась от российских энергоресурсов, на этом теперь стали зарабатывать другие страны.
Тем не менее, на рынке фактически снова просто произойдет перестройка логистических цепочек. Нефтепродукты, сделанные из российского сырья, могут пойти не в Европу, а на другие рынки, включая США, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. И европейским компаниям придется либо искать другие нефтепродукты, либо платить за нефть больше, чтобы ее у себя перерабатывать.
"Они уже себе ограничили поставщиков, они от российской нефти отказались, от иранской отказались, венесуэльскую не покупают и так далее. То есть уже существенно меньше поставщиков. Поэтому в любом случае это путь к повышению цен на топливо на самом европейском рынке", - добавил Юшков.
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США пока не присоединятся к ограничениям G7 на российскую нефть, пишет AFP
Вчера, 14:12
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
ЕС запретил импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти
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ЭкономикаРоссияСШАЕвропаИгорь ЮшковАлександр ФроловВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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