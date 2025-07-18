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Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.07.2025
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18:09 18.07.2025 (обновлено: 18:21 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/neft-2030034649.html
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.07.2025
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:09:00+03:00
2025-07-18T18:21:00+03:00
в мире
великобритания
евросоюз
нефть
санкции в отношении россии
санкции
россия
брюссель
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД.Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель."Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250718/neft-2029939721.html
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в мире, великобритания, евросоюз, нефть, санкции в отношении россии, санкции, россия, брюссель
В мире, Великобритания, Евросоюз, Нефть, Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Брюссель
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть

Великобритания объявилf о снижении предельных цен на российскую нефть до $47,6

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД.
Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель.
«
"Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.
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Вчера, 13:40
 
В миреВеликобританияЕвросоюзНефтьСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссияБрюссель
 
 
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