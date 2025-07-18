https://ria.ru/20250718/neft-2030034649.html

Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть

Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.07.2025

Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть

Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:09:00+03:00

2025-07-18T18:09:00+03:00

2025-07-18T18:21:00+03:00

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ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД.Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель."Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250718/neft-2029939721.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, евросоюз, нефть, санкции в отношении россии, санкции, россия, брюссель