https://ria.ru/20250718/neft-2030034649.html
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.07.2025
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:09:00+03:00
2025-07-18T18:09:00+03:00
2025-07-18T18:21:00+03:00
в мире
великобритания
евросоюз
нефть
санкции в отношении россии
санкции
россия
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093146_0:27:3079:1759_1920x0_80_0_0_f011711af1be172fcd7b8616338ac6d9.jpg
ЛОНДОН, 18 июл - РИА Новости. Великобритания вслед за ЕС снижает потолок цен на российскую нефть, заявили в британском МИД.Ранее в пятницу в Совете ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ Брюссель вводит автоматический механизм для изменения потолка цены на российскую нефть и снижает ее максимальную цену с 60 до 47,6 долларов США за баррель."Великобритания и ЕС сегодня объявили о снижении предельных цен на российскую нефть... Сегодняшнее решение снизит предельную цену на нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250718/neft-2029939721.html
великобритания
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093146_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_add6a3da352e91b4270d8b1cdeba573b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, евросоюз, нефть, санкции в отношении россии, санкции, россия, брюссель
В мире, Великобритания, Евросоюз, Нефть, Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Брюссель
Великобритания вслед за ЕС снизит потолок цен на российскую нефть
Великобритания объявилf о снижении предельных цен на российскую нефть до $47,6