https://ria.ru/20250718/neft-2029966159.html

Нефть подорожала на фоне санкций ЕС против России

Нефть подорожала на фоне санкций ЕС против России - РИА Новости, 18.07.2025

Нефть подорожала на фоне санкций ЕС против России

Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС, включающего меры в отношении цен на российскую нефть и... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:50:00+03:00

2025-07-18T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу днем поднимаются на 1% после согласования 18-го пакета санкций ЕС, включающего меры в отношении цен на российскую нефть и нефтепродуктов из нее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 70,11 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 68,25 доллара. Совет ЕС в пятницу одобрил новый, 18-й санкционный пакет против России, объявив о введении автоматического механизма для изменения потолка цены на нефть. Также ЕС снизил максимальную цену на нефть с 60 до 47,6 доллара США за баррель. Также в рамках 18-го пакета санкций ЕС вводит запрет на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, говорится в сообщении МИД Эстонии. "Пакет санкций поднял цены на нефть на фоне опасений по поводу поставок дизельного топлива в Европу. Рост цен на дизельное топливо поддерживал цены на сырую нефть на высоком уровне в течение последних нескольких недель", - приводит агентство Блумберг мнение стратега Rabobank в Лондоне Флоренс Шмит (Florence Schmit). В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 июля их число сократилось на одну - до 424 установок.

https://ria.ru/20250718/neft-2029939721.html

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029929331.html

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Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, эстония, евросоюз, brent, wti (нефть)