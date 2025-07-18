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ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии - РИА Новости, 18.07.2025
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14:31 18.07.2025 (обновлено: 14:40 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/neft-2029956179.html
ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии
ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии - РИА Новости, 18.07.2025
ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии
Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:31:00+03:00
2025-07-18T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС."Совет (ЕС - ред.) принял решение прекратить действие исключений на импорт нефти из России в Чехию", - говорится в заявлении на сайте Совета.
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чехия, евросоюз, россия, в мире
Чехия, Евросоюз, Россия, В мире
ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии

ЕС прекратил действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС.
"Совет (ЕС - ред.) принял решение прекратить действие исключений на импорт нефти из России в Чехию", - говорится в заявлении на сайте Совета.
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