https://ria.ru/20250718/neft-2029956179.html

ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии

ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии - РИА Новости, 18.07.2025

ЕС отменил разрешение на импорт российской нефти для Чехии

Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:31:00+03:00

2025-07-18T14:31:00+03:00

2025-07-18T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз прекращает действие исключений на импорт нефти из РФ для Чехии, следует из заявления о 18-м пакете антироссийских санкций, опубликованного Советом ЕС."Совет (ЕС - ред.) принял решение прекратить действие исключений на импорт нефти из России в Чехию", - говорится в заявлении на сайте Совета.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html

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