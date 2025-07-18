https://ria.ru/20250718/neft-2029939721.html

Эксперты: санкции ЕС против российской нефти не повлияют на поставки

Эксперты: санкции ЕС против российской нефти не повлияют на поставки - РИА Новости, 18.07.2025

Эксперты: санкции ЕС против российской нефти не повлияют на поставки

Снижение потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза никак не повлияет на поставки и на мировой рынок в целом, это больше "имиджевая история", заявили... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:40:00+03:00

2025-07-18T13:40:00+03:00

2025-07-18T13:40:00+03:00

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кайя каллас

игорь юшков

евросоюз

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Снижение потолка цен на российскую нефть со стороны Евросоюза никак не повлияет на поставки и на мировой рынок в целом, это больше "имиджевая история", заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Постпреды ЕС в пятницу согласовали новый 18-й санкционный пакет против России. Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, новые ограничения предполагают снижение потолка цен на российскую нефть. По данным агентства Рейтер, потолок цены будет снижет с 60 до 47,6 доллара за баррель. "Изменение потолка цены, это скорее имиджевая история, которой европейцы показывают, что очень сильно давят, что это жесткий пакет, что, видите, вот опустили, значит, стало хуже для России. На самом деле, с точки зрения потолка цены, я думаю, что ничего абсолютно не изменится. То есть мы как вывозили свою нефть, так и будем вывозить, и в этом плане для нас это ничего не значит", - прокомментировал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт отметил, что в этот раз потолок понижается только странами Евросоюза, хотя ранее он вводился и странами G7, включая США. То есть теперь синхронность между разными юрисдикциями утеряна, объяснил он. В то же время, потолок цены - это, по сути, доступ к западной экосистеме морских перевозок: перевозчикам, страховщикам, брокерам, финансистам, сказал, в свою очередь, замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов. При этом Европа уже давно в рамках эмбарго не закупает российскую нефть по морю. "Само по себе введение изменений в этот самый потолок особого влияния не окажет. Более 70% нашей нефти, перевозимой морем, перевозится вне западной экосистемы", - добавил Фролов.

https://ria.ru/20250717/evrosoyuz-2029605073.html

https://ria.ru/20250716/neft-2029262214.html

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экономика, россия, сша, европа, александр фролов, кайя каллас, игорь юшков, евросоюз, фонд национальной энергетической безопасности, g7