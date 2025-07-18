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Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели
Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели - РИА Новости, 18.07.2025
Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели
Шестидневных рабочих недель не будет в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T02:52:00+03:00
2025-07-18T02:52:00+03:00
2025-07-18T02:52:00+03:00
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александр южалин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не будет в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Шестидневных рабочих недель в следующем году не планируется", - сказал Южалин. Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.
https://ria.ru/20250701/prazdniki-2026471518.html
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россия, александр южалин, superjob
Россия, Александр Южалин, SuperJob
Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели
Южалин: следующий год в России пройдет без шестидневных рабочих недель