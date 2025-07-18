https://ria.ru/20250718/nedeli-2029832243.html

Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели

Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели - РИА Новости, 18.07.2025

Россиянам рассказали, будут ли в следующем году шестидневные рабочие недели

Шестидневных рабочих недель не будет в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T02:52:00+03:00

2025-07-18T02:52:00+03:00

2025-07-18T02:52:00+03:00

россия

александр южалин

superjob

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Шестидневных рабочих недель не будет в следующем году, рассказал РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. "Шестидневных рабочих недель в следующем году не планируется", - сказал Южалин. Согласно проекту постановления правительства РФ, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет разделена пополам выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.

https://ria.ru/20250701/prazdniki-2026471518.html

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2025

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россия, александр южалин, superjob