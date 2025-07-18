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НАТО обвинила Россию в кибератаках - РИА Новости, 18.07.2025
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16:24 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/nato-2030002336.html
НАТО обвинила Россию в кибератаках
НАТО обвинила Россию в кибератаках - РИА Новости, 18.07.2025
НАТО обвинила Россию в кибератаках
НАТО утверждает, что якобы от России исходит угроза в киберпространстве, не уточняя, о каких эпизодах идет речь. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T16:24:00+03:00
2025-07-18T16:24:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. НАТО утверждает, что якобы от России исходит угроза в киберпространстве, не уточняя, о каких эпизодах идет речь. "Мы решительно осуждаем вредоносные действия России в киберпространстве, которые представляют угрозу для безопасности союзников. Выражаем солидарность с Эстонией, Францией, Британией и США", - говорится в документе. В НАТО утверждают, что эти страны и Украина, стали целями недавних атак якобы со стороны России в киберпространстве. При этом в альянсе не привели доказательств и не уточнили, о каких именно "атаках" идет речь. В альянсе также заявили о готовности использовать имеющиеся возможности для защиты от киберугроз. "Мы отреагируем в сроки и такими способами, которые выберем сами, в соответствии с международным правом и после консультаций с нашими партнерами на международной арене, в частности, с ЕС", - говорится в документе. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009936741.html
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в мире, россия, эстония, франция, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Россия, Эстония, Франция, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
НАТО обвинила Россию в кибератаках

НАТО заявила, что от России якобы исходит угроза в киберпространстве

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. НАТО утверждает, что якобы от России исходит угроза в киберпространстве, не уточняя, о каких эпизодах идет речь.
"Мы решительно осуждаем вредоносные действия России в киберпространстве, которые представляют угрозу для безопасности союзников. Выражаем солидарность с Эстонией, Францией, Британией и США", - говорится в документе.
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В НАТО утверждают, что эти страны и Украина, стали целями недавних атак якобы со стороны России в киберпространстве. При этом в альянсе не привели доказательств и не уточнили, о каких именно "атаках" идет речь.
В альянсе также заявили о готовности использовать имеющиеся возможности для защиты от киберугроз.
"Мы отреагируем в сроки и такими способами, которые выберем сами, в соответствии с международным правом и после консультаций с нашими партнерами на международной арене, в частности, с ЕС", - говорится в документе.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
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