https://ria.ru/20250718/nato-2030002336.html

НАТО обвинила Россию в кибератаках

НАТО обвинила Россию в кибератаках - РИА Новости, 18.07.2025

НАТО обвинила Россию в кибератаках

НАТО утверждает, что якобы от России исходит угроза в киберпространстве, не уточняя, о каких эпизодах идет речь. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T16:24:00+03:00

2025-07-18T16:24:00+03:00

2025-07-18T16:24:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. НАТО утверждает, что якобы от России исходит угроза в киберпространстве, не уточняя, о каких эпизодах идет речь. "Мы решительно осуждаем вредоносные действия России в киберпространстве, которые представляют угрозу для безопасности союзников. Выражаем солидарность с Эстонией, Францией, Британией и США", - говорится в документе. В НАТО утверждают, что эти страны и Украина, стали целями недавних атак якобы со стороны России в киберпространстве. При этом в альянсе не привели доказательств и не уточнили, о каких именно "атаках" идет речь. В альянсе также заявили о готовности использовать имеющиеся возможности для защиты от киберугроз. "Мы отреагируем в сроки и такими способами, которые выберем сами, в соответствии с международным правом и после консультаций с нашими партнерами на международной арене, в частности, с ЕС", - говорится в документе. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.

https://ria.ru/20250408/kitay-2009936741.html

https://ria.ru/20250619/sovbez-2023781001.html

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в мире, россия, эстония, франция, дмитрий песков, нато, евросоюз