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Военная машина НАТО готовится к столкновению с Россией, предупредил МИД - РИА Новости, 18.07.2025
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13:54 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/nato-2029943726.html
Военная машина НАТО готовится к столкновению с Россией, предупредил МИД
Военная машина НАТО готовится к столкновению с Россией, предупредил МИД - РИА Новости, 18.07.2025
Военная машина НАТО готовится к столкновению с Россией, предупредил МИД
Планирование государств НАТО нацелено на создание угрозы России и подготовку своей военной машины к столкновению с ней, предупредил заместитель главы МИД России РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T13:54:00+03:00
2025-07-18T13:54:00+03:00
в мире
россия
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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Планирование государств НАТО нацелено на создание угрозы России и подготовку своей военной машины к столкновению с ней, предупредил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. "Военное строительство подчинено лишь одной цели. Создать на всех театрах военное превосходство, создать реальную военную угрозу Российской Федерации и, по сути, подготовить военную структуру, военную машину НАТО и ЕС к военному столкновению с Россией", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250718/nato-2029924030.html
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в мире, россия, европа, сша, александр грушко, евросоюз, нато, алтайский государственный университет
В мире, Россия, Европа, США, Александр Грушко, Евросоюз, НАТО, Алтайский государственный университет
Военная машина НАТО готовится к столкновению с Россией, предупредил МИД

Грушко: планирование государств НАТО нацелено на создание угрозы России

© Фото : U.S. Army / Elena BaladelliТанки стран-членов НАТО
Танки стран-членов НАТО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран-членов НАТО. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Планирование государств НАТО нацелено на создание угрозы России и подготовку своей военной машины к столкновению с ней, предупредил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
Ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью, выступая на конференции в ФРГ, заявил, что НАТО спланировала оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
НАТО вынуждает Россию принимать меры, заявили в Кремле
Вчера, 13:01
"Военное строительство подчинено лишь одной цели. Создать на всех театрах военное превосходство, создать реальную военную угрозу Российской Федерации и, по сути, подготовить военную структуру, военную машину НАТО и ЕС к военному столкновению с Россией", - сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаги государств-членов НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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17 июля, 17:47
 
В миреРоссияЕвропаСШААлександр ГрушкоЕвросоюзНАТОАлтайский государственный университет
 
 
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